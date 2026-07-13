Має терміново піти у ЗСУ: Федорова жорстко рознесли за страшну зраду війська



















Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян оцінив результати роботи Михайла Федорова на оборонному напрямку. На його думку, віцепрем'єру вдалося досягти помітного прогресу у розвитку безпілотних технологій, однак в інших ключових сферах Міністерства оборони очікуваних реформ суспільство так і не побачило.

Михайло Федоров, Фото: з відкритих джерел

За словами Омеляна, будь-яка зміна керівництва супроводжується тривалим періодом адаптації нової команди, яка має оцінити стан справ і визначити пріоритети.

Водночас він позитивно оцінив рішення Федорова зробити ставку саме на розвиток дронів.

"Я завжди ставився до нього з глибокою симпатією. Мені здавалося, що це один із небагатьох хороших членів команди Зеленського. У нього є певні досягнення саме по дронах", – зазначив Омелян.

На його думку, концентрація ресурсів на безпілотниках була ризикованою, однак зрештою себе виправдала.

"Це була ризикова ставка, але ця концепція спрацювала. Ми бачимо, що роблять мідстрайки, лонгстрайки, наскільки важливими стали наземні роботизовані комплекси. Це був його особистий порядок денний", – наголосив він.

Разом із тим колишній міністр переконаний, що поза дроновим напрямком суттєвих змін у роботі оборонного відомства не відбулося.

"В інших усіх питаннях Міністерства оборони я такого прогресу не бачу", – заявив Омелян.

Він також звернув увагу, що анонсовані реформи у сфері мобілізації, кадрової політики та ротацій військовослужбовців так і не були реалізовані.

Омелян вважає, що посадовці повинні не лише декларувати підтримку армії, а й демонструвати особистий приклад.

"Якщо Федоров не буде в наступному уряді, я вважаю, що він має піти до лав Збройних сил України й показати власним прикладом, що він готовий служити державі", – сказав він.

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