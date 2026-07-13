Должен срочно пойти в ВСУ: Федорова жестко разнесли за страшную измену войску



















Бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян оценил результаты работы Михаила Федорова на оборонном направлении. По его мнению, вицепремьеру удалось добиться заметного прогресса в развитии беспилотных технологий, однако в других ключевых сферах Министерства обороны ожидаемых реформ общество так и не увидело.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

По словам Емельяна, любая смена руководства сопровождается длительным периодом адаптации новой команды, которая должна оценить положение дел и определить приоритеты.

В то же время он положительно оценил решение Федорова сделать ставку именно на развитие дронов.

"Я всегда относился к нему с глубокой симпатией. Мне казалось, что это один из немногих хороших членов команды Зеленского. У него есть определенные достижения именно по дронам", – отметил Емельян.

По его мнению, концентрация ресурсов на беспилотниках была рискованной, однако в конце концов себя оправдала.

Это была рисковая ставка, но эта концепция сработала. Мы видим, что делают медзабастовки, лонгстрайки, насколько важными стали наземные роботизированные комплексы. Это была его личная повестка дня", – подчеркнул он.

Вместе с тем бывший министр убежден, что вне дроновного направления существенных изменений в работе оборонного ведомства не произошло.

"В других всех вопросах Министерства обороны я такого прогресса не вижу", — заявил Емельян.

Он также отметил, что анонсированные реформы в сфере мобилизации, кадровой политики и ротаций военнослужащих так и не были реализованы.

Емельян считает, что должностные лица должны не только декларировать поддержку армии, но и демонстрировать личный пример.

"Если Федоров не будет в следующем правительстве, я считаю, что оно должно пойти в ряды Вооруженных сил Украины и показать собственным примером, что оно готово служить государству", – сказал он.

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