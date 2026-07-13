На это Путин точно не рассчитывал: раскрыто сенсационное решение Трампа о войне в Украине

Последние заявления президента США Дональда Трампа и представителей его администрации могут свидетельствовать о корректировке американской политики по поводу российско-украинской войны. Хотя Вашингтон и дальше позиционирует себя как посредник, его риторика все больше учитывает интересы Украины. Такое мнение высказал руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в проекте МирОсмотр с Евгением Магдой на Slawa.TV и Эспрессо.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Эксперт подчеркнул, что оценивать высказывания Дональда Трампа следует с учетом политической ситуации, ведь его позиция может изменяться в зависимости от обстоятельств.

"Оценки заявлений Дональда Трампа всегда нужно сопровождать замечанием: по состоянию на данный момент. Поэтому на сегодня выглядит так, что Соединенные Штаты являются посредником, но более благосклонным к Украине", – отметил Мельник.

По его убеждению, последние сигналы со стороны Белого дома свидетельствуют о пересмотре подходов, ранее рассматривавшихся как основа для завершения войны.

"Заявления, которые Дональд Трамп сделал в последнее время, а также высказывания его чиновников, свидетельствуют об определенной переоценке применявшихся ранее подходов. По состоянию на данный момент ситуация выглядит достаточно благоприятной для Украины", – сказал эксперт.

Мельник предостерег, что говорить о скором начале реальных переговоров между Киевом и Москвой пока преждевременно. По его словам, Кремль не демонстрирует готовность к конструктивному диалогу.

"Несмотря на то, что Дональд Трамп достаточно четко отметил, что именно должно состояться, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, реальных перспектив конструктивных переговоров с Россией пока нет. Давление и сила – это то, что работает по убеждению России в бесперспективности дальнейшего продолжения войны", – подытожил Мельник.

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