Путин готовится использовать свой единственный конек: эксперт предупредил о наиболее угрожающем сценарии



















Россия уже сейчас готовится к новой кампании ударов по украинской энергетической инфраструктуре, рассчитывая создать масштабные проблемы осенью и зимой. В то же время Украина пытается действовать на опережение, уничтожая предприятия, производящие ракеты для российской армии. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак.

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По его словам, оккупанты сделали выводы после прошлой зимы, когда массированные атаки нанесли украинской энергосистеме ощутимый ущерб. Именно поэтому Москва может снова сделать ставку на энергетический террор.

"Последняя холодная зима показала им, что это достаточно неплохая стратегия. Они рассчитывают сделать то же и в этом году", — отметил Ступак.

Эксперт добавил, что российская сторона может активизировать удары уже осенью.

"Блекауты планируют начать уже в октябре. Это их конек — попытаться оставить Украину без света", — сказал он.

В то же время, по словам Ступака, Украина не только ждет новых систем ПВО или дальнобойного вооружения от партнеров, но и уже проводит собственные операции для уменьшения ракетного потенциала РФ.

"Мы стараемся делать что-то на опережение. Уничтожаем объекты, где производятся эти ракеты — "Кремний", "Прогресс", "Титан". Это предприятия, которые занимаются производством вооружения", – объяснил эксперт.

Ступак подчеркнул, что сейчас Украина вынуждена поступать именно так, поскольку полностью защититься от всех типов российских ракет только средствами противовоздушной обороны невозможно.

В то же время, он положительно оценил сигналы об усилении международной поддержки Украины после переговоров партнеров. По словам эксперта, в первую очередь речь идет об укреплении системы противовоздушной обороны и возможном расширении дальнобойных возможностей украинской армии. По мнению Ивана Ступака, сочетание западной помощи с системными ударами по российской военной промышленности может осложнить Кремлю реализацию планов новой ракетной кампании против Украины.

Как уже писали "Комментарии", последние заявления президента США Дональда Трампа и представителей его администрации могут свидетельствовать о корректировке американской политики по поводу российско-украинской войны. Хотя Вашингтон и дальше позиционирует себя как посредник, его риторика все больше учитывает интересы Украины. Такое мнение высказал руководитель программ внешней политики и безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.