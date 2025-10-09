Путін готує провокації з полоненими, підключить Лукашенко: Зеленський розкрив тривожні подробиці

Рубрики
Росіяни готують серію провокацій з українськими полоненими в Білорусі, змушувати їх записувати відеозвернення до батьків зі скаргами на нібито "бездіяльність" української сторони. Як повідомляє портал "Коментарі", про це на зустрічі з журналістами розповів президент України Володимир Зеленський.
Військовополонені. Фото: з відкритих джерел
Глава держави також додав, що росіяни хочуть привозити деяких полонених до Білорусі, змушувати їх записувати відеозвернення до батьків, наче українська влада не забирає своїх громадян.
Зазначимо, під час цього ж спілкування президент зазначив, що в районі Покровська та Добропілля триває контрнаступна операція ЗСУ, яка й поховала плани Кремля на російську літню наступальну кампанію.
Український лідер розкрив оперативні плани російських загарбників, які передбачають термінове захоплення Покровська за будь-яку ціну. Глава держави розповів про доповідь від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зокрема, найінтенсивнішими напрямками боїв залишаються Покровськ та Добропілля.
