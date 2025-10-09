Путин готовит провокации с пленными, подключит Лукашенко: Зеленский раскрыл тревожны подробности

Рубрики
Россияне готовят серию провокаций с украинскими пленными в Беларуси, заставлять их записывать видеообращения к родителям с жалобами на якобы "бездействие" украинской стороны. Как передает портал "Комментарии", об это на встрече с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Военнопленные. Фото: из открытых источников
Глава государства также добавил, что россияне хотят привозить некоторых пленных в Беларусь, заставлять их записывать видеообращения к родителям, словно украинская власть не забирает своих граждан.
Отметим, в ходе этого же общения президент отметил, что в районе Покровска и Доброполья продолжается контрнаступательная операция ВСУ, которая и похоронила планы Кремля на российскую летнюю наступательную кампанию.
Украинский лидер раскрыл оперативные планы российских захватчиков, которые предусматривают срочный захват Покровска любой ценой. Глава государства рассказал о докладе от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В частности, самыми интенсивными направлениями боев остаются Покровск и Доброполье.
