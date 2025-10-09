Путин готовит провокации с пленными, подключит Лукашенко: Зеленский раскрыл тревожны подробности

Россияне готовят серию провокаций с украинскими пленными в Беларуси, заставлять их записывать видеообращения к родителям с жалобами на якобы "бездействие" украинской стороны. Как передает портал "Комментарии", об это на встрече с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Военнопленные. Фото: из открытых источников

"Сложные переговоры по спискам проводит Рустем Умеров с Владимиром Мединским. Нам понятно из данных Службы внешней разведки Украины, что хотят делать русские. Они хотят наполнять списки украинцев только со своей стороны, несмотря на наш запрос", — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также добавил, что россияне хотят привозить некоторых пленных в Беларусь, заставлять их записывать видеообращения к родителям, словно украинская власть не забирает своих граждан.

"Готовятся такие российские провокации. Это просто попытка давления на нас. Но мы делаем все, чтобы были реализованы все предыдущие договоренности об обменах, а речь шла о различных этапах обменов. Работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой", — добавил президент Украины.

Отметим, в ходе этого же общения президент отметил, что в районе Покровска и Доброполья продолжается контрнаступательная операция ВСУ, которая и похоронила планы Кремля на российскую летнюю наступательную кампанию.

Украинский лидер раскрыл оперативные планы российских захватчиков, которые предусматривают срочный захват Покровска любой ценой. Глава государства рассказал о докладе от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В частности, самыми интенсивными направлениями боев остаются Покровск и Доброполье.

