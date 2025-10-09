Зеленский назвал операцию, которая сорвала российскую летнюю наступательную кампанию

В районе Покровска и Доброполья продолжается контрнаступательная операция ВСУ, которая и похоронила планы Кремля на российскую летнюю наступательную кампанию. Такое мнение во время общения с представителями СМИ высказал президент Украины Владимир Зеленский.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Украинский лидер раскрыл оперативные планы российских захватчиков, которые предусматривают срочный захват Покровска любой ценой.

Глава государства рассказал о докладе от Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского. В частности, самыми интенсивными направлениями боев остаются Покровск и Доброполье.

"Продолжается контрнаступательная операция. И мы считаем, что она очень сложная, но очень своевременная, и считаем, что она успешна. Мы считаем, что эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию. За время Добропольской операции у нас зафиксировано более 12 тысяч потерь русских, из них более 7 тысяч — "двухсотых" с 21 августа, с начала этой операции", — подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время, самым главным глава государства считает то, что эта украинская контрнаступательная операция сорвала все те планы, которые россияне коммуницировали американской стороне, что они якобы оккупируют Донбасс, большую часть Донбасса, именно до ноября.

По словам Зеленского, сначала россияне строили планы до сентября, а потом перенесли сроки на ноябрь. Эта операция, безусловно, имеет влияние на защиту Покровска. Понимая, что с Добропольем у них большие потери, сейчас русским поставлена задача взять Покровск срочно – любой ценой. Это то, что понимает украинская разведка, получая перехваты и по другим данным. В эти дни русские теряют более 100 своих в сутки, доходит до 200 убитыми.

Также президент сообщил об очень напряженных действиях на Новопавловском направлении.

"Наверное, после Доброполья и Покровска, наш следующий вызов, который на сегодня есть — это Новопавловское направление", — сообщил президент.

