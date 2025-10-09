Зеленський назвав операцію, яка зірвала російську літню наступальну кампанію

У районі Покровська та Добропілля триває контрнаступальна операція ЗСУ, яка й поховала плани Кремля на російську літню наступальну кампанію. Таку думку під час спілкування із представниками ЗМІ висловив президент України Володимир Зеленський.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Український лідер розкрив оперативні плани російських загарбників, які передбачають термінове захоплення Покровська за будь-яку ціну.

Глава держави розповів про доповідь від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сірського. Зокрема, найінтенсивнішими напрямками боїв залишаються Покровськ та Добропілля.

"Триває контрнаступальна операція. І ми вважаємо, що вона дуже складна, але дуже вчасна, і вважаємо, що вона успішна. Ми вважаємо, що ця операція зірвала російську літню наступальну кампанію. За час Добропільської операції в нас зафіксовано більше 12 тисяч втрат руських, із них більше 7 тисяч – "двохсотих" з 21 серпня, з початку цієї операції", — наголосив Володимир Зеленський.

У той же час, найголовнішим глава держави вважає те, що ця українська контрнаступна операція зірвала всі ті плани, які росіяни комунікували американській стороні, що вони нібито окупують Донбас, більшу частину Донбасу саме до листопада.

За словами Зеленського, спочатку росіяни планували до вересня, а потім перенесли терміни на листопад. Ця операція, безумовно, має впливом геть захист Покровська. Розуміючи, що з Добропіллям у них великі втрати, зараз росіянам поставлено завдання взяти Покровськ терміново – за всяку ціну. Це те, що розуміє українська розвідка, отримуючи перехоплення за іншими даними. У ці дні росіяни втрачають понад 100 своїх на добу, сягають 200 убитих.

Також президент повідомив про дуже напружені дії на Новопавлівському напрямі.

"Напевно, після Добропілля та Покровська наш наступний виклик, який на сьогодні є — це Новопавлівський напрямок", — повідомив президент.

