Путін готує нову війну: в США попередили про серйозну загрозу

У європейських столицях дедалі серйозніше обговорюють ризик того, що Росія може спробувати перенести конфлікт за межі України. Як пише американське видання The Wall Street Journal, західні чиновники та експерти з безпеки вважають, що російський диктатор Володимир Путін може піти на ескалацію, аби вийти з військового та політичного глухого кута у війні проти України.

Російський диктатор Володимир Путін.

За даними видання, серед потенційних сценаріїв нової війни розглядають можливі провокації або атаки на країни Балтії, шведські чи данські острови в Балтійському морі, а також об’єкти НАТО в Арктиці. WSJ вказує, що поки що західні розвідки не фіксують масштабного перекидання російських військ до цих напрямків, однак самі дискусії свідчать про зростання занепокоєння в Європі.

"Високопоставлені європейські чиновники побоюються, що Росія може побачити можливість для посилення своїх позицій у найближчі 12 місяців, оскільки нафтова криза, спричинена війною з Іраном, створить додаткові політичні потрясіння в Європі, підтримуючи ультраправі партії, які прагнуть відновлення закупівель російської нафти та газу і припинення допомоги Україні", – пише видання.

Особливу тривогу викликає ситуація всередині самої Росії. За оцінками західних спецслужб, російська армія щомісяця втрачає десятки тисяч військових, а темпи набору нових солдатів уже не покривають втрати. Це ставить Кремль перед складним вибором: або оголошувати нову мобілізацію, або шукати інші способи змінити хід війни.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що для Володимира Путіна ескалація може стати способом виправдати подальшу мобілізацію населення. За її словами, Кремлю дедалі складніше переконувати росіян, що війна йде успішно.

Водночас частина європейських політиків вважає, що відкритий конфлікт із НАТО був би надто ризикованим для Кремля.

"Це був би величезний і додатковий ризик для Путіна – після того, як він не домігся достатніх успіхів проти України, просто додати ще одного дуже сильного супротивника до військового конфлікту", – сказав німецький політик Норберт Реттген.

Однак Реттген визнав, що Путін уже неодноразово демонстрував готовність до небезпечних і непередбачуваних рішень.

