Война с Россией Путин готовит новую войну: в США предупредили о серьезной угрозе
Путин готовит новую войну: в США предупредили о серьезной угрозе

В Европе растут опасения, что Россия может расширить войну за пределы Украины.

27 мая 2026, 10:55
Slava Kot

В европейских столицах все серьезнее обсуждается риск того, что Россия может попытаться перенести конфликт за пределы Украины. Как пишет американское издание The Wall Street Journal, западные чиновники и эксперты по безопасности считают, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на эскалацию, чтобы выйти из военного и политического тупика в войне против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным издания, среди потенциальных сценариев новой войны рассматриваются возможные провокации или атаки на страны Балтии, шведские или датские острова в Балтийском море, а также объекты НАТО в Арктике. WSJ указывает, что пока западные разведки не фиксируют масштабную переброску российских войск в эти направления, однако сами дискуссии свидетельствуют о росте беспокойства в Европе.

"Высокопоставленные европейские чиновники опасаются, что Россия может увидеть возможность для усиления своих позиций в ближайшие 12 месяцев, поскольку нефтяной кризис, вызванный войной с Ираном, создаст дополнительные политические потрясения в Европе, поддерживая ультраправые партии, стремящиеся к возобновлению закупок российской нефти и газа и прекращению помощи Украине", – пишет издание.

Особую тревогу вызывает ситуация внутри самой России. По оценкам западных спецслужб, российская армия ежемесячно теряет десятки тысяч военных, а темпы набора новых солдат уже не покрывают потери. Это ставит Кремль перед сложным выбором: либо объявлять мобилизацию, либо искать другие способы изменить ход войны.

Главная дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что для Владимира Путина эскалация может стать способом оправдать дальнейшую мобилизацию населения. По ее словам, Кремлю все сложнее убеждать россиян, что война идет успешно.

В то же время часть европейских политиков считает, что открытый конфликт с НАТО был бы слишком рискован для Кремля.

"Это был бы огромный и дополнительный риск для Путина – после того, как он не добился достаточных успехов против Украины, просто добавить еще одного сильного противника к военному конфликту", – сказал немецкий политик Норберт Реттген.

Однако Реттген признал, что Путин уже неоднократно демонстрировал готовность к опасным и непредсказуемым решениям.

Источник: https://www.wsj.com/world/europe/russia-ukraine-war-europe-baltics-bb9d8d94
