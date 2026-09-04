Путін готує новий страшний удар із Білорусі: озвучено тривожний інсайд про наміри Кремля

Росія може використати територію Білорусі для посилення військового тиску та організації провокацій проти країн НАТО. Про таку загрозу заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, коментуючи ситуацію навколо військової активності Москви та Мінська.

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За її словами, Олександр Лукашенко залишається союзником Кремля і може надати Росії білоруську територію та необхідну інфраструктуру для військових операцій або залякування держав Північноатлантичного альянсу.

Тихановська зазначила, що отримувала інформацію про появу нових військових об'єктів у Білорусі. Йдеться, зокрема, про інфраструктуру поблизу українського кордону, а також на напрямках, що межують із державами Європейського Союзу.

Особливе занепокоєння опозиційної лідерки викликає розгортання об'єктів, які, за її словами, можуть бути пов'язані з російським ракетним комплексом "Орєшнік".

"Ми маємо бути дуже обережними — ми бачимо, що в Білорусі розгорнута інфраструктура для ракет "Орєшнік"; вони погрожують і шантажують ядерною зброєю", — наголосила Тихановська.

Ще одним потенційним ризиком вона назвала білоруську залізничну мережу. Розгалужена система колій може використовуватися для оперативного переміщення російських військових підрозділів, важкої техніки, боєприпасів та іншого озброєння.

Таким чином, на думку Тихановської, військова інфраструктура Білорусі становить загрозу не лише для України. Її потенційне використання російською армією може створити додаткові ризики й для східного флангу НАТО.

Білорусь уже надавала свою територію Росії для ведення війни проти України. Тому нові військові об'єкти та подальше поглиблення співпраці Мінська з Москвою залишаються фактором, за яким Україні та сусіднім країнам НАТО доводиться уважно стежити.

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