Путин готовит новый страшный удар из Беларуси: озвучен тревожный инсайд о намерениях Кремля

Россия может использовать территорию Беларуси для усиления военного давления и организации провокаций против стран НАТО. О такой угрозе заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, комментируя ситуацию вокруг военной активности Москвы и Минска.

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По ее словам, Александр Лукашенко остается союзником Кремля и может предоставить России белорусскую территорию и необходимую инфраструктуру для военных операций или устрашения государств Североатлантического альянса.

Тихановская отметила, что получала информацию о появлении новых военных объектов в Белоруссии. Речь идет, в частности, об инфраструктуре вблизи украинской границы, а также направлениях, граничащих с государствами Европейского Союза.

Особую обеспокоенность оппозиционного лидера вызывает развертывание объектов, которые, по ее словам, могут быть связаны с российским ракетным комплексом "Орешник".

"Мы должны быть очень осторожными — мы видим, что в Беларуси развернута инфраструктура для ракет "Орешник"; они угрожают и шантажируют ядерным оружием", — подчеркнула Тихановская.

Еще одним потенциальным риском она назвала белорусскую железнодорожную сеть. Разветвленная система путей может использоваться для оперативного перемещения российских военных подразделений, тяжелой техники, боеприпасов и прочего вооружения.

Таким образом, по мнению Тихановской, военная инфраструктура Беларуси представляет угрозу не только Украине. Ее потенциальное использование российской армией может создать дополнительные риски для восточного фланга НАТО.

Белоруссия уже предоставляла свою территорию России для ведения войны против Украины. Поэтому новые военные объекты и дальнейшее углубление сотрудничества Минска с Москвой остаются фактором, которым Украине и соседним странам НАТО приходится внимательно следить.

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