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Це рішення нардепів довело Зеленського до істерики: подробиці страшного скандалу у Раді

За інформацією ЗМІ, після доповіді прем’єр-міністра Корецького Зеленський був вражений масштабами дефіциту державного бюджету

4 вересня 2026, 09:00
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Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський був вражений масштабом проблем із державними фінансами після того, як прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів про ситуацію з бюджетом. Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на співрозмовників, обізнаних із перебігом подій.

Це рішення нардепів довело Зеленського до істерики: подробиці страшного скандалу у Раді

Фото: з відкритих джерел

За даними видання, фінансове питання стало одним із ключових на старті нового політичного сезону. 1 вересня Верховна Рада відкрила 16-ту сесію, а серед першочергових завдань депутатів опинилися законопроєкти, виконання яких передбачене програмами співпраці України з міжнародними партнерами.

Як стверджують джерела "УП", під час засідання РНБО Корецький представив реальну картину стану державних фінансів. Масштаб бюджетного дефіциту нібито став несподіванкою для Зеленського.

Співрозмовники видання також заявляють, що президент безпосередньо під час засідання телефонував народним депутатам, відповідальним за проходження законопроєктів, пов'язаних із вимогами ЄС та Міжнародного валютного фонду. За їхніми словами, розмови відбувалися на підвищених тонах.

Однак навіть після активного втручання Банкової парламенту, як зазначається в матеріалі, не вдалося зібрати достатньої кількості голосів для ухвалення низки необхідних рішень. Автори публікації вважають це одним із проявів проблем усередині владної команди, яка входить у новий політичний сезон із фрагментованою Верховною Радою та труднощами в роботі уряду.

Раніше Корецький, виступаючи в парламенті, оголосив про перехід уряду до режиму жорсткої економії через значне збільшення оборонних витрат. Водночас прем'єр запевнив, що оптимізація інших бюджетних видатків не повинна позначитися на виплатах зарплат і пенсій.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія знову заявила про нібито готовність до контактів з Україною, однак одночасно дала зрозуміти, що бачить переговорний процес лише за власних умов. Із черговою заявою щодо можливого діалогу виступила офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.



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