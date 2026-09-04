Президент Украины Владимир Зеленский поразился масштабу проблем с государственными финансами после того, как премьер-министр Сергей Корецкий доложил о ситуации с бюджетом. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собеседников, осведомленных о ходе событий.

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По данным издания, финансовый вопрос стал одним из ключевых на старте нового политического сезона. 1 сентября Верховная Рада открыла 16 сессию, а среди первоочередных задач депутатов оказались законопроекты, выполнение которых предусмотрено программами сотрудничества Украины с международными партнерами.

Как утверждают источники, во время заседания СНБО Корецкий представил реальную картину состояния государственных финансов. Масштаб бюджетного дефицита вроде бы стал неожиданностью для Зеленского.

Собеседники издания также заявляют, что президент непосредственно во время заседания звонил по телефону народным депутатам, ответственным за прохождение законопроектов, связанных с требованиями ЕС и Международного валютного фонда. По их словам, разговоры проходили на повышенных тонах.

Однако даже после активного вмешательства Банкового парламента, как отмечается в материале, не удалось собрать достаточное количество голосов для принятия ряда необходимых решений. Авторы публикации считают это одним из проявлений проблем внутри команды властей, которая входит в новый политический сезон с фрагментированной Верховной Радой и трудностями в работе правительства.

Ранее Корецкий, выступая в парламенте, объявил о переходе правительства в режим жесткой экономии из-за значительного увеличения оборонных расходов. В то же время премьер заверил, что оптимизация других бюджетных расходов не должна отразиться на выплатах зарплат и пенсий.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия снова заявила о якобы готовности к контактам с Украиной, однако одновременно дала понять, что видит переговорный процесс только при собственных условиях. С очередным заявлением по поводу возможного диалога выступила официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.