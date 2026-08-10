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Путін готує новий страшний план в Україні, Захід закриває очі: озвучено тривожну заяву

Росія продовжує нарощувати виробництво балістичних ракет, використовуючи іноземні комплектуючі та обхідні канали постачання

10 серпня 2026, 19:00
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Клименко Елена

Росія не збирається знижувати темпи ракетного виробництва й надалі може збільшувати масштаби ударів по Україні. Про це заявив Валерій Боровик, засновник оборонної компанії First Contact та учасник бойових дій.

Путін готує новий страшний план в Україні, Захід закриває очі: озвучено тривожну заяву

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, Москва передусім розвиває ті види озброєння, виробництво яких уже налагоджене та дозволяє регулярно завдавати ударів по українській території.

"Все, що у них працює гарно чи більш-менш гарно, долітає, робить удари по нашій інфраструктурі, по військових об'єктах, по цивільному населенню. Все це буде масштабовано", – зазначив Боровик.

Він оцінює нинішні можливості РФ у виробництві балістичних ракет приблизно у 50–60 одиниць на місяць. Крім того, Росія має накопичені запаси окремих типів ракет, які може використовувати під час масованих атак. 

Водночас експерт не погоджується з твердженнями, що міжнародні санкції проти РФ не дають результату. На його думку, обмеження ускладнюють російське виробництво, але Москва активно шукає способи їх обходити.

"Санкції працюють, але повністю перекрити всі можливості дуже складно", – пояснив Боровик.

Одним із головних джерел комплектуючих він назвав Китай, а також звернув увагу на використання Росією посередників і так званих сірих схем через треті країни.

"Китай забезпечує багато комплектації, яка може нами не контролюватися і яку ми можемо не бачити", – наголосив експерт. 

Водночас Боровик вважає, що різкого збільшення кількості запусків окремих складних ракет найближчим часом може не відбутися. Зокрема, це стосується "Цирконів" та "Оніксів", для застосування яких потрібні відповідні носії та технічні можливості.

Україні, за його словами, необхідно одночасно розвивати протибалістичну оборону та працювати над запобіганням самим пускам. Йдеться про посилення Patriot, SAMP/T та інших систем ППО.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп може активізувати дипломатичний тиск на Київ напередодні нових контактів із Росією. Про можливі наслідки візитів американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України й РФ розповів політолог Ігор Рейтерович.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=bJyCFB_jR7Y&t=6s
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