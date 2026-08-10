Путин готовит новый страшный план в Украине, Запад закрывает глаза: озвучено тревожное заявление

Россия не собирается снижать темпы ракетного производства и в дальнейшем может увеличивать масштабы ударов по Украине. Об этом заявил Валерий Боровик, основатель оборонной компании First Contact и участник боевых действий.

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По словам эксперта, Москва прежде всего развивает те виды вооружения, производство которых уже налажено и позволяет регулярно наносить удары по украинской территории.

"Все, что у них работает хорошо или более или менее красиво, долетает, наносит удары по нашей инфраструктуре, по военным объектам, по гражданскому населению. Все это будет масштабировано", — отметил Боровик.

Он оценивает нынешние возможности РФ по производству баллистических ракет примерно в 50–60 единиц в месяц. Кроме того, Россия имеет накопившиеся запасы отдельных типов ракет, которые может использоваться при массированных атаках.

В то же время эксперт не согласен с утверждениями, что международные санкции против РФ не дают результата. По его мнению, ограничения усложняют российское производство, но Москва активно ищет способы их обходить.

"Санкции работают, но полностью перекрыть все возможности очень сложно", – объяснил Боровик.

Одним из главных источников комплектующих он назвал Китай, а также обратил внимание на использование Россией посредников и серых схем через третьи страны.

"Китай обеспечивает много комплектации, которая может нами не контролироваться и которую мы можем не видеть", – подчеркнул эксперт.

В то же время, Боровик считает, что резкого увеличения количества запусков отдельных сложных ракет в ближайшее время может не состояться. В частности, это касается Цирконов и Ониксов, для применения которых нужны соответствующие носители и технические возможности.

Украине, по его словам, необходимо одновременно развивать противобаллистическую оборону и работать над предотвращением пусков. Речь идет об усилении Patriot, SAMP/T и других систем ПВО.

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