Трамп знайшов найкращий спосіб принизити Україну перед Путіним: озвучено страшний сценарій

Президент США Дональд Трамп може активізувати дипломатичний тиск на Київ напередодні нових контактів із Росією. Про можливі наслідки візитів американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України й РФ розповів політолог Ігор Рейтерович.

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За його оцінкою, сама поява інформації про такі поїздки свідчить про пожвавлення переговорного процесу, однак поки рано говорити про готову домовленість.

"Це вже дуже важливий момент", – зазначив експерт, наголосивши, що значення матиме не лише маршрут американських представників, а й конкретні пропозиції, які вони привезуть сторонам.

Рейтерович припускає, що Вашингтон намагається отримати чіткіше розуміння позицій Києва та Москви. Водночас він застерігає від поспішних висновків щодо планів адміністрації Трампа.

"Я не думаю, що це просто якась спланована політика зі сторони Трампа", – сказав політолог.

Водночас Трамп, за словами експерта, послідовно демонструє прагнення завершити війну шляхом домовленостей.

"Трамп дійсно з одного боку не сильно хоче воювати. Він постійно вважає, що можна в будь-який момент підписати якусь угоду", – пояснив Рейтерович.

Окремим фактором залишається військова допомога Україні, зокрема постачання ракет для Patriot. Політолог вважає, що затримки з передачею таких боєприпасів можуть мати не лише військове, а й політичне значення.

"Це в тому числі може бути тиском Заходу на Україну для того, щоб підштовхнути до якихось рішень", – зазначив він.

Водночас Рейтерович наголошує: це не означає, що Київ готовий погодитися на будь-які поступки. Ключовим залишається питання позиції Кремля, адже без готовності Росії до реальних компромісів американська дипломатія навряд чи забезпечить швидке завершення війни.

На думку політолога, найближчі контакти Віткоффа та Кушнера можуть показати, чи Вашингтон справді готує конкретну угоду, чи лише промацує позиції України та Росії.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія не планує зупиняти ракетні удари по Україні та продовжує нарощувати виробництво озброєння. На цьому тлі українців можуть очікувати складні місяці, а перспектива швидкого завершення війни стає дедалі менш очевидною. Про це заявив політолог Ігор Чаленко, коментуючи ситуацію навколо російських атак та готовність України до нової зими.