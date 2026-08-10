Трамп нашел лучший способ унизить Украину перед Путиным: озвучен страшный сценарий

Президент США Дональд Трамп может активизировать дипломатическое давление на Киев в преддверии новых контактов с Россией. О возможных последствиях визитов американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Украину и РФ рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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По его оценке, само появление информации о таких поездках свидетельствует о оживление переговорного процесса, однако пока рано говорить о готовой договоренности.

"Это уже очень важный момент", — отметил эксперт, подчеркнув, что значение будет иметь не только маршрут американских представителей, но и конкретные предложения, которые они привезут сторонам.

Рейтерович предполагает, что Вашингтон пытается получить более четкое понимание позиций Киева и Москвы. В то же время он предостерегает от поспешных выводов о планах администрации Трампа.

"Я не думаю, что это просто какая-то спланированная политика со стороны Трампа", — сказал политолог.

В то же время, Трамп, по словам эксперта, последовательно демонстрирует стремление завершить войну путем договоренностей.

"Трамп действительно, с одной стороны, не сильно хочет воевать. Он постоянно считает, что можно в любой момент подписать какое-либо соглашение", – объяснил Рейтерович.

Отдельным фактором остается военная помощь Украине, в частности, поставки ракет для Patriot. Политолог считает, что задержки с передачей таких боеприпасов могут иметь не только военное, но и политическое значение.

"Это в том числе может быть давлением Запада на Украину для того, чтобы подтолкнуть к каким-либо решениям", — отметил он.

В то же время Рейтерович отмечает: это не значит, что Киев готов согласиться на любые уступки. Ключевым остается вопрос позиции Кремля, ведь без готовности России к реальным компромиссам американская дипломатия вряд ли обеспечит скорейшее завершение войны.

По мнению политолога, ближайшие контакты Виткоффа и Кушнера могут показать, действительно ли Вашингтон готовит конкретное соглашение или только прощупывает позиции Украины и России.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия не планирует останавливать ракетные удары по Украине и продолжает наращивать производство вооружения. На этом фоне украинцев могут ожидать сложные месяцы, а перспектива скорого завершения войны становится все менее очевидной. Об этом заявил политолог Игорь Чаленко, комментируя ситуацию вокруг российских атак и готовность Украины к новой зиме.