logo_ukra

BTC/USD

92959

ETH/USD

3185.95

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін готує новий план в Україні: його загрозу неможливо переоцінити
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін готує новий план в Україні: його загрозу неможливо переоцінити

Росія прагне посилити тиск на Україну, аби розділити суспільство та підірвати віру людей у спроможність держави протистояти агресії

4 грудня 2025, 13:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Через відсутність значних успіхів на фронті російське керівництво готує серію внутрішніх операцій на території України з метою посіяти розкол серед військових, цивільних та державних органів. Таку інформацію оприлюднив Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Путін готує новий план в Україні: його загрозу неможливо переоцінити

Фото: з відкритих джерел

За його словами, у найближчі місяці Росія активізує когнітивні операції проти України, і пік цієї активності очікується взимку. Основна стратегія ворога полягатиме в спробі переконати українське суспільство у неминучості поразки, необхідності капітуляції, а також у створенні конфліктів між військовими, владою та цивільними.

Коваленко підкреслив, що такі інформаційні атаки спрямовані не лише на морально-психологічний стан українців, а й на дипломатичний процес. Водночас вони відбуваються на тлі відсутності проривів на фронті та стратегічних перемог російської армії.

"Ситуація складна, але ми з цим впораємося", – додав він. 

На тлі цього російський диктатор Володимир Путін оголосив про намір створити так звану "зону безпеки" вздовж українського кордону. Це передбачає розширення контролю у прикордонних районах Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Проте, як зазначає колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник запасу Владислав Селезньов, кінцевою метою Кремля є повне підкорення території України.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначають, що Кремль відновлює риторику, яку активно використовував перед початком повномасштабного вторгнення, і зараз ці меседжі адресовані іншим державам. Це може бути підготовчим етапом для нових агресивних дій.

Під час переговорів у Пекіні президент Франції Еммануель Макрон запропонував Сі Цзіньпіну встановити мораторій для Росії на удари по українській енергетичній інфраструктурі в зимовий період, щоб зменшити ризики гуманітарної катастрофи.

Як вже писали "Коментарі", підвищення зарплат педагогам, індексація соціальних виплат та інші заплановані у держбюджеті-2026 соціальні видатки можуть опинитися під великим питанням, якщо Європейський Союз не погодить надання Україні макрофінансової підтримки. Про це у прямому ефірі каналу "Київ 24" розповів економіст Олег Пендзин.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини