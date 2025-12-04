Путін готує новий план в Україні: його загрозу неможливо переоцінити

Через відсутність значних успіхів на фронті російське керівництво готує серію внутрішніх операцій на території України з метою посіяти розкол серед військових, цивільних та державних органів. Таку інформацію оприлюднив Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, у найближчі місяці Росія активізує когнітивні операції проти України, і пік цієї активності очікується взимку. Основна стратегія ворога полягатиме в спробі переконати українське суспільство у неминучості поразки, необхідності капітуляції, а також у створенні конфліктів між військовими, владою та цивільними.

Коваленко підкреслив, що такі інформаційні атаки спрямовані не лише на морально-психологічний стан українців, а й на дипломатичний процес. Водночас вони відбуваються на тлі відсутності проривів на фронті та стратегічних перемог російської армії.

"Ситуація складна, але ми з цим впораємося", – додав він.

На тлі цього російський диктатор Володимир Путін оголосив про намір створити так звану "зону безпеки" вздовж українського кордону. Це передбачає розширення контролю у прикордонних районах Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Проте, як зазначає колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник запасу Владислав Селезньов, кінцевою метою Кремля є повне підкорення території України.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначають, що Кремль відновлює риторику, яку активно використовував перед початком повномасштабного вторгнення, і зараз ці меседжі адресовані іншим державам. Це може бути підготовчим етапом для нових агресивних дій.

Під час переговорів у Пекіні президент Франції Еммануель Макрон запропонував Сі Цзіньпіну встановити мораторій для Росії на удари по українській енергетичній інфраструктурі в зимовий період, щоб зменшити ризики гуманітарної катастрофи.

