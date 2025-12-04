Путин готовит новый план в Украине: его угрозу невозможно переоценить

Из-за отсутствия значительных успехов на фронте, российское руководство готовит серию внутренних операций на территории Украины с целью посеять раскол среди военных, гражданских и государственных органов. Такую информацию обнародовал Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО.

По его словам, в ближайшие месяцы Россия активизирует когнитивные операции против Украины и пик этой активности ожидается зимой. Основная стратегия врага будет заключаться в попытке убедить украинское общество в неизбежности поражения, необходимости капитуляции, а также в создании конфликтов между военными, властью и гражданскими.

Коваленко подчеркнул, что такие информационные атаки направлены не только на морально-психологическое состояние украинцев, но и на дипломатический процесс. В то же время, они происходят на фоне отсутствия прорывов на фронте и стратегических побед российской армии.

"Ситуация сложная, но мы с этим справимся", – добавил он.

На этом фоне российский диктатор Владимир Путин объявил о намерении создать так называемую "зону безопасности" вдоль украинской границы. Это подразумевает расширение контроля в приграничных районах Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Однако, как отмечает бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник запаса Владислав Селезнев, конечной целью Кремля является полное покорение территории Украины.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль восстанавливает риторику, активно используемую перед началом полномасштабного вторжения, и сейчас эти месседжи адресованы другим государствам. Это может являться подготовительным этапом для новых агрессивных действий.

В ходе переговоров в Пекине президент Франции Эммануэль Макрон предложил Си Цзиньпину установить мораторий для России на удары по украинской энергетической инфраструктуре в зимний период, чтобы снизить риски гуманитарной катастрофы.

Как уже писали "Комментарии", повышение зарплат педагогам, индексация социальных выплат и другие запланированные в госбюджете-2026 социальные расходы могут оказаться под большим вопросом, если Европейский Союз не согласует предоставление Украине макрофинансовой поддержки. Об этом в прямом эфире канала "Киев 24" рассказал экономист Олег Пендзин.