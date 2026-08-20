Путін готує новий кривавий наступ: у ЗСУ застерегли про страшну перспективу для України вже скоро

Донецька область залишається однією з головних військових цілей Кремля, однак попри значні ресурси Росія не змогла досягти там вирішального прориву. Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що російські війська продовжують діяти за звичними для них схемами — атакують у лоб, намагаються обходити позиції українських військових і роблять ставку на чисельну перевагу.

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За словами офіцера, російське командування традиційно не шкодує особового складу, використовуючи людей для постійного тиску на українську оборону.

"Говорячи в цілому про Донецьку область, ми повинні розуміти, що це дуже важливе, пріоритетне завдання для диктатора Путіна. Саме тут уже не перший рік ідуть найважчі бої. Для РФ жива сила ніколи не була цінним ресурсом. Вони легко жертвують життями своїх солдатів", — зазначив Федоренко.

Військовий також припустив, що після виборів до Держдуми Росія може вдатися до нової хвилі мобілізації. На його думку, головним фактором для такого рішення є масштабні втрати окупаційної армії.

"Усе, що стримує противника від проведення додаткових мобілізаційних заходів, — це лише так звані вибори до Держдуми РФ. Як тільки вони їх проведуть, репресивна машина одразу запрацює на повну і вони відмобілізують ще певну кількість людей для того, щоб поповнити втрати у своїх військах", — сказав командир.

Окремо Федоренко звернув увагу на російську інформаційну кампанію. За його словами, Москва намагається створювати враження військових успіхів навіть там, де їх немає. Він навів приклад заяв РФ про нібито захоплення Щербаківки на Харківщині, яка втратила статус населеного пункту ще багато років тому.

Водночас офіцер не очікує, що Кремль добровільно відмовиться від війни. Навпаки, він прогнозує посилення бойових дій восени.

"Незважаючи на те, що Росія стікає кров’ю економічно, у військовому, промисловому та гуманітарному планах, вона продовжуватиме бойові дії проти України до того моменту, поки на троні сидить диктатор Путін. Тому ми повинні готуватися до того, що восени бойові дії стануть ще інтенсивнішими", — наголосив Федоренко.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна продовжує переносити війну на територію Росії, завдаючи ударів по нафтопереробних підприємствах, логістиці та промислових об’єктах. Однією з останніх цілей став нафтопереробний завод у Нижньокамську. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що такі атаки поступово створюють для Кремля дедалі більше економічних і логістичних проблем.