Путин готовит новое кровавое наступление: в ВСУ предостерегли о страшной перспективе для Украины уже скоро

Донецкая область остается одной из главных военных целей Кремля, однако, несмотря на значительные ресурсы, Россия не смогла достичь там решающего прорыва. Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что российские войска продолжают действовать по привычным для них схемам — атакуют в лоб, пытаются обходить позиции украинских военных и делают ставку на численное преимущество.

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По словам офицера, российское командование традиционно не жалеет личный состав, используя людей для постоянного давления на украинскую оборону.

"Говоря в целом о Донецкой области, мы должны понимать, что это очень важная, приоритетная задача для диктатора Путина. Именно здесь уже не первый год идут тяжелые бои. Для РФ живая сила никогда не была ценным ресурсом. Они легко жертвуют жизнями своих солдат", — отметил Федоренко.

Военный также предположил, что после выборов в Госдуму Россия может прибегнуть к новой волне мобилизации. По его мнению, главным фактором такого решения являются масштабные потери оккупационной армии.

"Все, что сдерживает противника от проведения дополнительных мобилизационных мероприятий — это лишь так называемые выборы в Госдуму РФ. Как только они их проведут, репрессивная машина сразу заработает по полной и они отмобилизуют еще определенное количество людей для того, чтобы восполнить потери в своих войсках", — сказал командир.

Отдельно Федоренко обратил внимание на российскую информационную кампанию. По его словам, Москва пытается производить впечатление военных успехов даже там, где их нет. Он привел пример заявлений РФ о якобы захвате Щербаковки на Харьковщине, потерявшей статус населенного пункта еще много лет назад.

В то же время офицер не ожидает, что Кремль добровольно откажется от войны. Напротив, он предсказывает усиление боевых действий осенью.

"Несмотря на то, что Россия истекает кровью экономически, в военном, промышленном и гуманитарном планах, она будет продолжать боевые действия против Украины до того момента, пока на троне сидит диктатор Путин. Поэтому мы должны готовиться к тому, что осенью боевые действия станут еще интенсивнее", — подчеркнул Федоренко.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина продолжает переносить войну на территорию России, нанося удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, логистике и промышленным объектам. Одной из последних целей стал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что такие атаки постепенно создают для Кремля все больше экономических и логистических проблем.