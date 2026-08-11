Путін готує нещадні удари: Кулеба шокував порадою після обстрілу балістикою

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Кречмаровская Наталия
Російські війська значно посилили обстріли України. Головний акцент роблять на балістику, адже це наразі найслабше місце України.
Обстріл. Фото портал "Коментарі"
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба записав спеціальне відео після чергового удару по Києву. За його словами, питання антибалістичної спроможності вирішити швидко Україна не може.
За його словами ворог буде нещадно бомбити наші міста. Однак, переконаний, що стерти їх з лиця чи зробити повністю непридатними до життя великі міста просто неможливо.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українцям радять самим рятувати себе та свої родини — виїздити на зиму із великих міст. Ворожі атаки можуть призвести до відключень світла, опалення, води. Заклики — шукайте більш надійне житло, у тому числі в селі, — лунають все частіше. Як у Раді відповіли на питання чи потрібно виїздити з великих міст перед зимою.