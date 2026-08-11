Путін готує нещадні удари: Кулеба шокував порадою після обстрілу балістикою

Російські війська значно посилили обстріли України. Головний акцент роблять на балістику, адже це наразі найслабше місце України.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба записав спеціальне відео після чергового удару по Києву. За його словами, питання антибалістичної спроможності вирішити швидко Україна не може.

“Відповідно вирішив Путін, треба забомбити Україну. Для цього треба зосередити максимальну кількість ракет, наростити виробництво і безперервно вибивати, бити по українських містах та українській інфраструктурі”, — зазначив Кулеба.

За його словами ворог буде нещадно бомбити наші міста. Однак, переконаний, що стерти їх з лиця чи зробити повністю непридатними до життя великі міста просто неможливо.

“Що нам залишається з вами, як громадянам, з огляду на цей розвиток подій? Нам залишається лише вірити, що сьогодні по нам не прилетить. Підтримувати один одного, бути разом і сподіватися, що тиск, який чинять українські удари по Росії, зрештою, все-таки буде призводити до погіршення ситуації в РФ, до того рівня, коли Путін вже не зможе цього ігнорувати і йому доведеться щось з цим робити”, — підсумував колишній міністр закордонних справ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українцям радять самим рятувати себе та свої родини — виїздити на зиму із великих міст. Ворожі атаки можуть призвести до відключень світла, опалення, води. Заклики — шукайте більш надійне житло, у тому числі в селі, — лунають все частіше. Як у Раді відповіли на питання чи потрібно виїздити з великих міст перед зимою.







