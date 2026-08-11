Путин готовит беспощадные удары: Кулеба шокировал советом после обстрела баллистикой

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Кречмаровская Наталия
Российские войска значительно усилили обстрелы Украины. Главный акцент делают на баллистику, ведь это самое слабое место Украины.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба записал специальное видео после очередного удара по Киеву. По его словам, вопрос антибаллистической способности быстро решить Украина не может.
По его словам, враг будет беспощадно бомбить наши города. Однако убежден, что стереть их с лица или сделать полностью непригодными к жизни большие города просто невозможно.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцам советуют самим спасать себя и свои семьи — выезжать на зиму из больших городов. Вражеские атаки могут привести к отключениям света, отопления, воды. Призывы – ищите более надежное жилье, в том числе в селе, – звучат все чаще. Как в Раде ответили на вопрос, нужно ли выезжать из больших городов перед зимой.