logo

BTC/USD

63543

ETH/USD

1860.45

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин готовит беспощадные удары: Кулеба шокировал советом после обстрела баллистикой
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин готовит беспощадные удары: Кулеба шокировал советом после обстрела баллистикой

Бывший министр МИД Кулеба рассказал, на что остается надеяться украинцам

11 августа 2026, 17:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские войска значительно усилили обстрелы Украины. Главный акцент делают на баллистику, ведь это самое слабое место Украины.

Путин готовит беспощадные удары: Кулеба шокировал советом после обстрела баллистикой

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба записал специальное видео после очередного удара по Киеву. По его словам, вопрос антибаллистической способности быстро решить Украина не может.

"Соответственно решил Путин, нужно забомбить Украину. Для этого нужно сосредоточить максимальное количество ракет, нарастить производство и непрерывно выбивать, бить по украинским городам и украинской инфраструктуре", — отметил Кулеба.

По его словам, враг будет беспощадно бомбить наши города. Однако убежден, что стереть их с лица или сделать полностью непригодными к жизни большие города просто невозможно.

"Что нам остается с вами, как гражданам, учитывая это развитие событий? Нам остается только верить, что сегодня за нами не прилетит. Поддерживать друг друга, быть вместе и надеяться, что давление, которое оказывают украинские удары по России, в конце концов, все-таки будет приводить к ухудшению ситуации в РФ, до того уровня, когда Путин уже не сможет этого игнорировать и ему придется что-то с этим делать”, — подытожил бывший министр иностранных дел.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцам советуют самим спасать себя и свои семьи — выезжать на зиму из больших городов. Вражеские атаки могут привести к отключениям света, отопления, воды. Призывы – ищите более надежное жилье, в том числе в селе, – звучат все чаще. Как в Раде ответили на вопрос, нужно ли выезжать из больших городов перед зимой.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dZZcgtw0iUM
Теги:

Новости

Все новости