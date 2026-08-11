Путин готовит беспощадные удары: Кулеба шокировал советом после обстрела баллистикой

Российские войска значительно усилили обстрелы Украины. Главный акцент делают на баллистику, ведь это самое слабое место Украины.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба записал специальное видео после очередного удара по Киеву. По его словам, вопрос антибаллистической способности быстро решить Украина не может.

"Соответственно решил Путин, нужно забомбить Украину. Для этого нужно сосредоточить максимальное количество ракет, нарастить производство и непрерывно выбивать, бить по украинским городам и украинской инфраструктуре", — отметил Кулеба.

По его словам, враг будет беспощадно бомбить наши города. Однако убежден, что стереть их с лица или сделать полностью непригодными к жизни большие города просто невозможно.

"Что нам остается с вами, как гражданам, учитывая это развитие событий? Нам остается только верить, что сегодня за нами не прилетит. Поддерживать друг друга, быть вместе и надеяться, что давление, которое оказывают украинские удары по России, в конце концов, все-таки будет приводить к ухудшению ситуации в РФ, до того уровня, когда Путин уже не сможет этого игнорировать и ему придется что-то с этим делать”, — подытожил бывший министр иностранных дел.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцам советуют самим спасать себя и свои семьи — выезжать на зиму из больших городов. Вражеские атаки могут привести к отключениям света, отопления, воды. Призывы – ищите более надежное жилье, в том числе в селе, – звучат все чаще. Как в Раде ответили на вопрос, нужно ли выезжать из больших городов перед зимой.







