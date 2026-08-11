“Рятуйте себе самі”: в Раді дали шокуючу пораду українцям

Українцям радять самим рятувати себе та свої родини — виїздити на зиму із великих міст. Ворожі атаки можуть призвести до відключень світла, опалення, води. Заклики — шукайте більш надійне житло, у тому числі в селі, — лунають все частіше.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Богдан Кицак на питання, що він радить українцям зазначив, що потрібно бути реалістами.

“Потрібно дивитися на якість і швидкість підготовки до нового опалювального сезону, зокрема в містах мільйонниках. Відповідно швидкість і якість підготовки не відповідає реаліям. Це призводить до того, що потрібно буде кожному громадянину або мешканцю того чи іншого міста приймати для себе рішення стосовно того, чи готові вони до умов — без води, без світла, які можуть потенційно з'явитися в будь-який момент”, — зазначив він.

Політик наголосив, що ніхто точно не знає, якою буде інтенсивність ракетно-дронових ударів з боку ворога, якими будуть ключові точки. За його словами, в осінньо-зимовий період акцент буде саме на енергооб'єктах. Відповідно, це все буде впливати на якість життя, зокрема і в столиці або в інших великих містах України, пояснив він.

“Тому тут питання кожного українця, які приймати йому рішення і чи варто підготуватися до цього завчасно. Моя рекомендація, і рекомендація будь-якої людини, яка ретельно слідкує за якістю підготовки, що краще бути готовими, мати альтернативні варіанти і таким чином зменшити навантаження, в цілому на енергосистему у великих містах, ніж зіткнутися з фактом своєї неготовності”, — резюмував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про основні сценарії проходження зими.