"Спасайте себя сами": в Раде дали шокирующий совет украинцам

Украинцам советуют самим спасать себя и свои семьи – выезжать на зиму из больших городов. Вражеские атаки могут привести к отключениям света, отопления, воды. Призывы – ищите более надежное жилье, в том числе в селе, – звучат все чаще.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Богдан Кицак на вопрос, что он советует украинцам, отметил, что нужно быть реалистами.

"Нужно смотреть на качество и скорость подготовки к новому отопительному сезону, в частности в городах миллионниках. Соответственно скорость и качество подготовки не соответствует реалиям. Это приводит к тому, что нужно будет каждому гражданину или жителю того или иного города принимать для себя решения относительно того, готовы ли они к условиям – без воды, без света, которые могут потенциально появиться в любой момент", — отметил он.

Политик подчеркнул, что никто точно не знает, какой будет интенсивность ракетно-дроновых ударов со стороны врага, какими будут ключевые точки. По его словам, в осенне-зимний период упор будет именно на энергообъектах. Соответственно, это все будет влиять на качество жизни, в том числе и в столице или других крупных городах Украины, пояснил он.

"Поэтому здесь вопрос каждого украинца, какие принимать ему решения и стоит ли подготовиться к этому заранее. Моя рекомендация, и рекомендация любого человека, который тщательно следит за качеством подготовки, что лучше быть готовыми, иметь альтернативные варианты и таким образом уменьшить нагрузку, в целом на энергосистему в больших городах, нежели столкнуться с фактом своей неготовности”, — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал об основных сценариях прохождения зимы.