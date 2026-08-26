Путін готує наказ про небачений удар по Україні сотнями ракет: озвучено тривожну заяву

Росія розширює використання переобладнаних пускових установок зенітного ракетного комплексу С-400 для ударів по території України. За даними Головного управління розвідки Міноборони, противник може залучати для таких атак до 17 установок.

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У ГУР повідомили, що російське командування сформувало п’ять спеціальних ракетних груп, які розгорнуті у Брянській та Ростовській областях. Для атак вони використовують керовані ракети РМ-48У, причому останнім часом інтенсивність їх застосування суттєво зросла.

Якщо із січня по червень російські війська в середньому запускали близько 15 таких ракет щомісяця, то лише за перші 20 днів липня було використано вже 46 РМ-48У. У розвідці зазначають, що збільшення кількості пусків насамперед пов’язане з посиленням балістичних атак на українські об’єкти, зокрема у Києві.

Однією з причин активнішого застосування РМ-48У є їхня вартість. Такі ракети обходяться Росії дешевше за балістичні ракети комплексу "Іскандер-М". Крім того, Москва накопичила значний арсенал цього озброєння.

За оцінкою ГУР, у російських запасах може залишатися близько 400 ракет РМ-48У. Водночас військово-промисловий комплекс РФ продовжує їх випуск: план на 2026 рік передбачає виробництво до 500 нових ракет.

Російські підприємства також мають можливості виготовляти нові та модернізувати вже наявні пускові установки. До виробництва комплексів С-400 залучені підприємства концерну "Алмаз-Антей" та МКБ "Факел", а ракети РМ-48У випускають, зокрема, заводи "Авітек" та "Авангард".

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у Росії знову вдалися до погроз на адресу європейських держав, цього разу заговоривши про можливе застосування балістичної ракети "Орєшнік". Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов закликав російське військове керівництво розглянути удар по одному з підприємств у Європі, яке займається виробництвом безпілотників.