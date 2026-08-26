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Путін готує наказ про небачений удар по Україні сотнями ракет: озвучено тривожну заяву

Українська розвідка з’ясувала, які запаси озброєння Росія зосередила у Брянській та Ростовській областях

26 серпня 2026, 14:00
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Клименко Елена

Росія розширює використання переобладнаних пускових установок зенітного ракетного комплексу С-400 для ударів по території України. За даними Головного управління розвідки Міноборони, противник може залучати для таких атак до 17 установок.

Путін готує наказ про небачений удар по Україні сотнями ракет: озвучено тривожну заяву

Фото: з відкритих джерел

У ГУР повідомили, що російське командування сформувало п’ять спеціальних ракетних груп, які розгорнуті у Брянській та Ростовській областях. Для атак вони використовують керовані ракети РМ-48У, причому останнім часом інтенсивність їх застосування суттєво зросла.

Якщо із січня по червень російські війська в середньому запускали близько 15 таких ракет щомісяця, то лише за перші 20 днів липня було використано вже 46 РМ-48У. У розвідці зазначають, що збільшення кількості пусків насамперед пов’язане з посиленням балістичних атак на українські об’єкти, зокрема у Києві.

Однією з причин активнішого застосування РМ-48У є їхня вартість. Такі ракети обходяться Росії дешевше за балістичні ракети комплексу "Іскандер-М". Крім того, Москва накопичила значний арсенал цього озброєння. 

За оцінкою ГУР, у російських запасах може залишатися близько 400 ракет РМ-48У. Водночас військово-промисловий комплекс РФ продовжує їх випуск: план на 2026 рік передбачає виробництво до 500 нових ракет. 

Російські підприємства також мають можливості виготовляти нові та модернізувати вже наявні пускові установки. До виробництва комплексів С-400 залучені підприємства концерну "Алмаз-Антей" та МКБ "Факел", а ракети РМ-48У випускають, зокрема, заводи "Авітек" та "Авангард".

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у Росії знову вдалися до погроз на адресу європейських держав, цього разу заговоривши про можливе застосування балістичної ракети "Орєшнік". Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов закликав російське військове керівництво розглянути удар по одному з підприємств у Європі, яке займається виробництвом безпілотників.



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