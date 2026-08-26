Європа назавжди припинить своє існування: у Путіна шокували диким ультиматумом

У Росії знову вдалися до погроз на адресу європейських держав, цього разу заговоривши про можливе застосування балістичної ракети "Орєшнік". Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов закликав російське військове керівництво розглянути удар по одному з підприємств у Європі, яке займається виробництвом безпілотників.

Фото: з відкритих джерел

Про відповідні заяви російського депутата повідомили пропагандистські ресурси РФ.

Журавльов заявив, що Москві нібито варто перейти від словесних погроз до практичної демонстрації можливостей своєї ракетної зброї. Як потенційну ціль він запропонував обрати європейський завод, де виготовляють безпілотні системи.

"Я б завдав удару по одному з європейських заводів, де виробляють дрони, які потім літають над нашими містами", — заявив представник російської Держдуми.

За його словами, метою такої атаки мала б стати демонстрація руйнівних можливостей "Орєшніка" без використання ядерної бойової частини. Таким чином російський політик фактично запропонував здійснити ракетний удар по території однієї з європейських країн.

Більше того, Журавльов допустив атаку на підприємство в момент, коли там перебувають працівники. На його думку, такий крок нібито повинен змусити західні держави серйозніше ставитися до російських попереджень та погроз.

Водночас депутат визнав, що остаточне рішення щодо застосування балістичної ракети ухвалює не Держдума, а військово-політичне керівництво РФ. Він зазначив, що "Орєшнік", за твердженнями російської сторони, призначений для використання лише в особливих ситуаціях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україна може накопичувати далекобійні засоби для посилення ударів по російських стратегічних об'єктах восени. Особливо болючим для РФ може стати подальше виведення з ладу нафтопереробних заводів, адже дефіцит пального здатен безпосередньо вдарити по російській армії та логістиці. Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній.