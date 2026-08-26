Европа навсегда прекратит свое существование: у Путина шокировали диким ультиматумом

В России снова прибегли к угрозам в адрес европейских государств, на этот раз заговорив о возможном применении баллистической ракеты "Орешник". Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев призвал российское военное руководство рассмотреть удар по одному из предприятий в Европе, занимающемуся производством беспилотников.

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О соответствующих заявлениях российского депутата сообщили пропагандистские ресурсы РФ.

Журавлев заявил, что Москве якобы следует перейти от словесных угроз к практической демонстрации возможностей своего ракетного оружия. В качестве потенциальной цели он предложил выбрать европейский завод, где производят беспилотные системы.

"Я бы нанес удар по одному из европейских заводов, где производят дроны, которые потом летают над нашими городами", — заявил представитель российской Госдумы.

По его словам, целью такой атаки должна стать демонстрация разрушительных возможностей "Орешника" без использования ядерной боевой части. Таким образом, российский политик фактически предложил осуществить ракетный удар по территории одной из европейских стран.

Более того, Журавлев допустил атаку на предприятие в момент, когда там находятся сотрудники. По его мнению, такой шаг якобы должен заставить западные государства серьезнее относиться к российским предупреждениям и угрозам.

В то же время, депутат признал, что окончательное решение о применении баллистической ракеты принимает не Госдума, а военно-политическое руководство РФ. Он отметил, что "Орешник", по утверждениям российской стороны, предназначен для использования только в особых ситуациях.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Украина может накапливать дальнобойные средства для усиления ударов по российским стратегическим объектам осенью. Особенно болезненным для РФ может стать дальнейшее выведение из строя нефтеперерабатывающих заводов, ведь дефицит горючего способен напрямую ударить по российской армии и логистике. Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний.