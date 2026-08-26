Путин готовит приказ о невиданном ударе по Украине сотнями ракет: озвучено тревожное заявление

Россия расширяет использование переоборудованных пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-400 для ударов по территории Украины. По данным Главного управления разведки Минобороны, противник может привлекать для таких атак до 17 установок.

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В ГУР сообщили, что российское командование сформировало пять специальных ракетных групп, развернутых в Брянской и Ростовской областях. Для атак они используют управляемые ракеты РМ-48У, причем в последнее время интенсивность их применения существенно выросла.

Если с января по июнь российские войска в среднем запускали около 15 таких ракет ежемесячно, только за первые 20 дней июля было использовано уже 46 РМ-48У. В разведке отмечают, что увеличение количества пусков, прежде всего, связано с усилением баллистических атак на украинские объекты, в частности в Киеве.

Одной из причин более активного применения РМ-48У является их стоимость. Такие ракеты обходятся России дешевле баллистических ракет комплекса "Искандер-М". Кроме того, Москва накопила внушительный арсенал этого вооружения.

По оценке ГУР, в российских запасах может оставаться около 400 ракет РМ-48У. В то же время, военно-промышленный комплекс РФ продолжает их выпуск: план на 2026 год предусматривает производство до 500 новых ракет.

Российские предприятия также имеют возможность производить новые и модернизировать уже существующие пусковые установки. К производству комплексов С-400 привлечены предприятия концерна "Алмаз-Антей" и МКБ "Факел", а ракеты РМ-48У выпускают, в частности, заводы "Авитек" и "Авангард".

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что в России снова прибегли к угрозам в адрес европейских государств, на этот раз заговорив о возможном применении баллистической ракеты "Орешник". Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев призвал российское военное руководство рассмотреть удар по одному из предприятий в Европе, занимающемуся производством беспилотников.