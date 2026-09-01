Путін готує Києву голод? Чи здатна Росія перекрити всі шляхи постачання продуктів

Росія продовжує системно атакувати великі склади поблизу Києва. Уже було уражено хаби великих продовольчих мереж. Чи зможе ворог атаками заблокувати постачання продуктів у Київ — штучний інтелект дав обнадійливу відповідь.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Що каже ChatGPT

Чат-бот вважає, що головна загроза для столиці — не знищення самих запасів, а порушення доставки продуктів до магазинів. Якщо під ударами опинятимуться великі склади, транспортні вузли та залізниця, бізнесу доведеться розосереджувати запаси, використовувати менші майданчики й шукати нові маршрути. Це неминуче призведе до здорожчання логістики.

Водночас, за оцінкою ChatGPT, Київ радше зіткнеться з нестабільним постачанням, ніж із повним зникненням продуктів. Окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць, а ціни — зростати.

Найгіршим буде одночасний удар по енергетиці, дорогах і залізниці. Саме така комбінація, на думку чат-бота, здатна створити серйозну продовольчу кризу.

Що прогнозує Gemini

Модель ШІ також не бачить реалістичного сценарію, за якого Київ можна повністю відрізати від продовольства ударами по складах.

Чат-бот звертає увагу на здатність торговельних мереж швидко перебудовуватися. Серед можливих варіантів — прямі поставки від виробників, використання регіональних хабів і доставка безпосередньо до магазинів.

Тому наслідком атак, за оцінкою Gemini, стануть передусім вищі витрати на перевезення, скорочення асортименту та тиск на ціни. А от справжній дефіцит їжі у столиці створити буде значно складніше.

Що думає Grok

Чат-бот також відповів категорично: повністю перекрити постачання продуктів до Києва Росія не зможе. Зазначив, що навіть знищення близько 90% великих розподільчих складів торговельних мереж, яке він закладає у свій сценарій, не означатиме краху системи.

На його думку, бізнес переходить на дрібніші склади, прямі поставки та доставку “з коліс”. Продукти в Україні залишаються, тому основними наслідками стануть перебої, дорожча логістика та зростання цін.

Що кажуть усі три чат-боти

У головному прогнози збігаються: повністю перекрити Київ від продовольства ударами по складах і логістичних об'єктах Росії буде дуже складно.

Різниця — в акцентах. ChatGPT найбільше наголошує на небезпеці одночасного удару по енергетиці, дорогах і залізниці. Gemini робить ставку на гнучкість ритейлу та альтернативні канали доставки. Grok — на децентралізацію складів і прямі поставки.

Отже, реальніший сценарій — не голод у Києві, а дорожчі продукти, менший вибір і тимчасові провали в постачанні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який сценарій загрожує Києву восени.