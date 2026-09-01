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Путін готує Києву голод? Чи здатна Росія перекрити всі шляхи постачання продуктів

Штучний інтелект оцінив, чи здатна Росія зупинити постачання продуктів до Києва ударами по складах і логістиці

1 вересня 2026, 17:29
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Кречмаровская Наталия

Росія продовжує системно атакувати великі склади поблизу Києва. Уже було уражено хаби великих продовольчих мереж. Чи зможе ворог атаками заблокувати постачання продуктів у Київ — штучний інтелект дав обнадійливу відповідь.

Путін готує Києву голод? Чи здатна Росія перекрити всі шляхи постачання продуктів

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Що каже ChatGPT

Чат-бот вважає, що головна загроза для столиці — не знищення самих запасів, а порушення доставки продуктів до магазинів. Якщо під ударами опинятимуться великі склади, транспортні вузли та залізниця, бізнесу доведеться розосереджувати запаси, використовувати менші майданчики й шукати нові маршрути. Це неминуче призведе до здорожчання логістики.

Водночас, за оцінкою ChatGPT, Київ радше зіткнеться з нестабільним постачанням, ніж із повним зникненням продуктів. Окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць, а ціни — зростати.

Найгіршим буде одночасний удар по енергетиці, дорогах і залізниці. Саме така комбінація, на думку чат-бота, здатна створити серйозну продовольчу кризу.

Що прогнозує Gemini

Модель ШІ також не бачить реалістичного сценарію, за якого Київ можна повністю відрізати від продовольства ударами по складах.

Чат-бот звертає увагу на здатність торговельних мереж швидко перебудовуватися. Серед можливих варіантів — прямі поставки від виробників, використання регіональних хабів і доставка безпосередньо до магазинів.

Тому наслідком атак, за оцінкою Gemini, стануть передусім вищі витрати на перевезення, скорочення асортименту та тиск на ціни. А от справжній дефіцит їжі у столиці створити буде значно складніше.

Що думає Grok

Чат-бот також відповів категорично: повністю перекрити постачання продуктів до Києва Росія не зможе. Зазначив, що навіть знищення близько 90% великих розподільчих складів торговельних мереж, яке він закладає у свій сценарій, не означатиме краху системи.

На його думку, бізнес переходить на дрібніші склади, прямі поставки та доставку “з коліс”. Продукти в Україні залишаються, тому основними наслідками стануть перебої, дорожча логістика та зростання цін.

Що кажуть усі три чат-боти

У головному прогнози збігаються: повністю перекрити Київ від продовольства ударами по складах і логістичних об'єктах Росії буде дуже складно.

Різниця — в акцентах. ChatGPT найбільше наголошує на небезпеці одночасного удару по енергетиці, дорогах і залізниці. Gemini робить ставку на гнучкість ритейлу та альтернативні канали доставки. Grok — на децентралізацію складів і прямі поставки.

Отже, реальніший сценарій — не голод у Києві, а дорожчі продукти, менший вибір і тимчасові провали в постачанні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який сценарій загрожує Києву восени.



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