Путин готовит Киеву голод? Способна ли Россия перекрыть все пути поставок продуктов

Россия продолжает системно атаковать большие склады вблизи Киева. Уже были поражены хабы крупных продовольственных сетей. Сможет ли враг атаками заблокировать поставки продуктов в Киев – искусственный интеллект дал обнадеживающий ответ.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Что говорит ChatGPT

Чат-бот считает, что главная угроза для столицы – не уничтожение самих запасов, а нарушение доставки продуктов в магазины. Если под ударами будут оказываться большие склады, транспортные узлы и железная дорога, бизнесу придется рассредоточивать запасы, использовать площадки поменьше и искать новые маршруты. Это неизбежно приведет к удорожанию логистики.

В то же время, по оценке ChatGPT, Киев скорее столкнется с нестабильными поставками, чем с полным исчезновением продуктов. Отдельные товары могут временно исчезать с полок, а цены – расти.

Худшим будет одновременный удар по энергетике, дорогам и железной дороге. Именно такая комбинация, по мнению чат-бота, способна создать серьезный продовольственный кризис.

Что прогнозирует Gemini

Модель ИИ также не видит реалистичного сценария, при котором Киев можно полностью отрезать от продовольствия ударами по слогам.

Чат-бот обращает внимание на способность торговых сетей быстро перестраиваться. Среди возможных вариантов – прямые поставки от производителей, использование региональных хабов и доставка непосредственно в магазины.

Поэтому следствием атак, по оценке Gemini, станут, прежде всего, более высокие затраты на перевозку, сокращение ассортимента и давление на цены. А вот настоящий дефицит пищи в столице создать будет гораздо сложнее.

Что думает Grok

Чат-бот также ответил категорично: полностью перекрыть поставки продуктов в Киев Россия не сможет. Отметил, что даже уничтожение около 90% крупных распределительных складов торговых сетей, которое он закладывает в свой сценарий, не будет означать крах системы.

По его мнению, бизнес переходит на более мелкие склады, прямые поставки и доставку с колес. Продукты в Украине остаются, поэтому основными последствиями станут перебои, более дорогая логистика и рост цен.

Что говорят все три чат-бота

В основном прогнозы совпадают: полностью перекрыть Киев от продовольствия ударами по складам и логистическим объектам России будет очень сложно.

Разница – в акцентах. ChatGPT больше всего подчеркивает опасность одновременного удара по энергетике, дорогам и железной дороге. Gemini делает ставку на упругость ритейла и другие каналы доставки. Grok – на децентрализацию складов и прямые поставки.

Итак, более реальный сценарий – не голод в Киеве, а более дорогие продукты, меньший выбор и временные провалы в поставках.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сценарий грозит Киеву осенью.