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Путин готовит Киеву голод? Способна ли Россия перекрыть все пути поставок продуктов

Искусственный интеллект оценил, способна ли Россия остановить поставки продуктов в Киев ударами по складам и логистике.

1 сентября 2026, 17:29
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Кречмаровская Наталия

Россия продолжает системно атаковать большие склады вблизи Киева. Уже были поражены хабы крупных продовольственных сетей. Сможет ли враг атаками заблокировать поставки продуктов в Киев – искусственный интеллект дал обнадеживающий ответ.

Путин готовит Киеву голод? Способна ли Россия перекрыть все пути поставок продуктов

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Что говорит ChatGPT

Чат-бот считает, что главная угроза для столицы – не уничтожение самих запасов, а нарушение доставки продуктов в магазины. Если под ударами будут оказываться большие склады, транспортные узлы и железная дорога, бизнесу придется рассредоточивать запасы, использовать площадки поменьше и искать новые маршруты. Это неизбежно приведет к удорожанию логистики.

В то же время, по оценке ChatGPT, Киев скорее столкнется с нестабильными поставками, чем с полным исчезновением продуктов. Отдельные товары могут временно исчезать с полок, а цены – расти.

Худшим будет одновременный удар по энергетике, дорогам и железной дороге. Именно такая комбинация, по мнению чат-бота, способна создать серьезный продовольственный кризис.

Что прогнозирует Gemini

Модель ИИ также не видит реалистичного сценария, при котором Киев можно полностью отрезать от продовольствия ударами по слогам.

Чат-бот обращает внимание на способность торговых сетей быстро перестраиваться. Среди возможных вариантов – прямые поставки от производителей, использование региональных хабов и доставка непосредственно в магазины.

Поэтому следствием атак, по оценке Gemini, станут, прежде всего, более высокие затраты на перевозку, сокращение ассортимента и давление на цены. А вот настоящий дефицит пищи в столице создать будет гораздо сложнее.

Что думает Grok

Чат-бот также ответил категорично: полностью перекрыть поставки продуктов в Киев Россия не сможет. Отметил, что даже уничтожение около 90% крупных распределительных складов торговых сетей, которое он закладывает в свой сценарий, не будет означать крах системы.

По его мнению, бизнес переходит на более мелкие склады, прямые поставки и доставку с колес. Продукты в Украине остаются, поэтому основными последствиями станут перебои, более дорогая логистика и рост цен.

Что говорят все три чат-бота

В основном прогнозы совпадают: полностью перекрыть Киев от продовольствия ударами по складам и логистическим объектам России будет очень сложно.

Разница – в акцентах. ChatGPT больше всего подчеркивает опасность одновременного удара по энергетике, дорогам и железной дороге. Gemini делает ставку на упругость ритейла и другие каналы доставки. Grok – на децентрализацию складов и прямые поставки.

Итак, более реальный сценарий – не голод в Киеве, а более дорогие продукты, меньший выбор и временные провалы в поставках.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сценарий грозит Киеву осенью.



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