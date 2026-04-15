Путін готує чергове "перемир'я": озвучено заяву про дату та загрозу для України

Військовий аналітик з Ізраїлю Давид Шарп припускає, що Кремль може знову повернутися до риторики так званого "перемир’я" напередодні 9 травня. На його думку, ця дата має для російського керівництва символічне та політичне значення, тому будь-які заяви або ініціативи, пов’язані з нею, використовуються максимально активно в інформаційній та пропагандистській площині.

Експерт зазначає, що період травневих свят традиційно є чутливим для російської влади, особливо через проведення масових заходів і військових парадів. Саме в цей час зростає рівень потенційних ризиків безпеки як для Москви, так і для інших великих міст, де можуть проходити урочистості за участю військових підрозділів.

Шарп нагадує, що сучасні конфлікти показали вразливість навіть глибокого тилу. Зокрема, він згадує операції, подібні до "Павутини", які продемонстрували можливість завдання точкових і болісних ударів по об’єктах у самому центрі території противника. Це, за його словами, змінює підходи до організації масових військових подій і змушує враховувати нові фактори загроз.

У цьому контексті аналітик вважає, що для Кремля може бути логічним використання теми "перемир’я" як інструменту політичного впливу саме в період святкувань 9 травня. Такий крок міг би мати як внутрішньополітичне, так і зовнішньополітичне значення.

Водночас він припускає, що російська влада підходитиме до організації парадів і масових заходів на європейській частині території країни з підвищеною обережністю, враховуючи потенційні загрози безпеці та можливі ризики під час воєнного періоду.

Портал "Коментарі" вже писав, що протягом поточного тижня зберігається ризик масштабної ракетно-дронової атаки з боку російських військ. За наявними оцінками моніторингових каналів, найбільша загроза може припасти на нічні години 16 або 17 квітня, коли противник здатний здійснити комбінований удар по різних регіонах України.