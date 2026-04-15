Путин готовит очередное "перемирие": озвучено заявление о дате и угрозе для Украины

Военный аналитик из Израиля Давид Шарп предполагает, что Кремль может снова вернуться в риторику так называемого "перемирия" накануне 9 мая. По его мнению, дата имеет для российского руководства символическое и политическое значение, поэтому любые заявления или инициативы, связанные с ней, используются максимально активно в информационной и пропагандистской плоскости.

Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что период майских праздников традиционно чувствителен для российских властей, особенно из-за проведения массовых мероприятий и военных парадов. Именно в это время растет уровень потенциальных рисков безопасности как для Москвы, так и других крупных городов, где могут проходить торжества с участием военных подразделений.

Шарп напоминает, что современные конфликты показали уязвимость даже глубочайшего тыла. В частности, он упоминает операции, подобные "Паутине", которые продемонстрировали возможность нанесения точечных и болезненных ударов по объектам в самом центре территории противника. Это, по его словам, изменяет подходы к организации массовых военных событий и вынуждает учитывать новые факторы угроз.

В этом контексте аналитик считает, что для Кремля может быть логично использование темы "перемирия" как инструмента политического влияния именно в период празднований 9 мая. Такой шаг мог бы иметь как внутриполитическое, так и внешнеполитическое значение.

В то же время он предполагает, что российские власти будут подходить к организации парадов и массовых мероприятий на европейской части территории страны с повышенной осторожностью, учитывая потенциальные угрозы безопасности и возможные риски во время военного периода.

Портал "Комментарии" уже писал, что в течение текущей недели сохраняется риск масштабной ракетно-дроновой атаки со стороны российских войск. По имеющимся оценкам мониторинговых каналов, наибольшая угроза может прийтись на ночные часы 16 или 17 апреля, когда противник способен нанести комбинированный удар по разным регионам Украины.