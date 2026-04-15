logo

BTC/USD

74146

ETH/USD

2328.43

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Путин готовит очередное "перемирие": озвучено заявление о дате и угрозе для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин готовит очередное "перемирие": озвучено заявление о дате и угрозе для Украины

В ближайшей перспективе не исключается проведение Россией отдельных военных действий, которые могут постепенно набирать больший масштаб накануне 9 мая.

15 апреля 2026, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Военный аналитик из Израиля Давид Шарп предполагает, что Кремль может снова вернуться в риторику так называемого "перемирия" накануне 9 мая. По его мнению, дата имеет для российского руководства символическое и политическое значение, поэтому любые заявления или инициативы, связанные с ней, используются максимально активно в информационной и пропагандистской плоскости.

Путин готовит очередное "перемирие": озвучено заявление о дате и угрозе для Украины

Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что период майских праздников традиционно чувствителен для российских властей, особенно из-за проведения массовых мероприятий и военных парадов. Именно в это время растет уровень потенциальных рисков безопасности как для Москвы, так и других крупных городов, где могут проходить торжества с участием военных подразделений.

Шарп напоминает, что современные конфликты показали уязвимость даже глубочайшего тыла. В частности, он упоминает операции, подобные "Паутине", которые продемонстрировали возможность нанесения точечных и болезненных ударов по объектам в самом центре территории противника. Это, по его словам, изменяет подходы к организации массовых военных событий и вынуждает учитывать новые факторы угроз.  

В этом контексте аналитик считает, что для Кремля может быть логично использование темы "перемирия" как инструмента политического влияния именно в период празднований 9 мая. Такой шаг мог бы иметь как внутриполитическое, так и внешнеполитическое значение.

В то же время он предполагает, что российские власти будут подходить к организации парадов и массовых мероприятий на европейской части территории страны с повышенной осторожностью, учитывая потенциальные угрозы безопасности и возможные риски во время военного периода.

Портал "Комментарии" уже писал, что в течение текущей недели сохраняется риск масштабной ракетно-дроновой атаки со стороны российских войск. По имеющимся оценкам мониторинговых каналов, наибольшая угроза может прийтись на ночные часы 16 или 17 апреля, когда противник способен нанести комбинированный удар по разным регионам Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости