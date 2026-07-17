Путін готовий завдати нищівного удару: по якому місту полетить балістика

Російські війська не припиняють обстріли території України — системно завдають ударів по Одесі, Харкову, Сумах, Запоріжжю. Прифронтові міста перебувають майже під постійними атаками. Ворог застосовує різні засоби ураження. Посилила Росія й обстріли Києва — від травня завдають ударів балістикою, яку певний час Україна не мала можливості перехоплювати.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали попередили, що на найближчі 48 годин оголошено балістичну загрозу для Києва та області.

“Наразі це лише попередження. Просимо, як завжди, уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою. Бережіть себе”, — наголошують моніторингові канали.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін змінив тактику у війні — Росія значно посилить обстріли території України.

Керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко повідомив, що Кірієнко та Гєрасімов принесли лідеру РФ Путіну ідею посилити удари по цивільній інфраструктурі України. Коваленко зазначив, що Путін віддав наказ бити й далі по містах, обирати цілями житлові будинки, цивільну інфраструктуру.

“Це подається в якості посилення терору для того, щоб Україна капітулювала. В голові у росіян немає жодного розуміння української ментальності, а також доволі поганий аналіз історичних аналогій. Терор викликає лише більшу агресію, в такому випадку Україна лише посилить удари по Росії”, — підкреслив керівник Центру протидії дезінформації.

При цьому він підкреслив, що українці вже добре знають, “з ким маємо справу”.



