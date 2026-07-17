Путин готов нанести сокрушительный удар: по какому городу полетит баллистика

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Кречмаровская Наталия
Российские войска не прекращают обстрелы территории Украины — системно наносят удары по Одессе, Харькову, Сумам, Запорожью. Прифронтовые города находятся почти под постоянными атаками. Враг применяет разные средства поражения. Усилила Россия и обстрелы Киева — с мая наносят удар баллистикой, которую некоторое время у Украины не было возможности перехватывать.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
Мониторинговые каналы предупредили, что на ближайшие 48 часов объявлена баллистическая угроза для Киева и области.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин изменил тактику в войне — Россия значительно усилит обстрелы территории Украины.
Руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что Кириенко и Герасимов принесли лидеру РФ Путину идею усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Коваленко отметил, что Путин отдал приказ избивать и дальше по городам, выбирать целями жилые дома, гражданскую инфраструктуру.
"Это представляется в качестве усиления террора для того, чтобы Украина капитулировала. В голове у россиян нет никакого понимания украинской ментальности, а также довольно плохой анализ исторических аналогий. Террор вызывает только большую агрессию, в таком случае Украина лишь усугубит удары по России", — подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации.
При этом он подчеркнул, что украинцы уже хорошо знают, "с кем имеем дело".