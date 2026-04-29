Путін готовий до переговорів щодо завершення війни в Україні: про що заявили в Кремлі
НОВИНИ

Путін готовий до переговорів щодо завершення війни в Україні: про що заявили в Кремлі

Про що говорили лідер РФ Путін та лідер США Трамп

29 квітня 2026, 20:44
Кречмаровская Наталия

Лідер Росії Володимир Путін провів понад 1,5-годинну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. 

Переговори. Фото портал "Коментарі"

Помічник лідера РФ Юрій Ушаков розповів про результати розмови, повідомляє російське видання “ТАСС”. За словами Ушакова Трамп сказав Путіну, що угода для завершення війни в Україні вже близька. 

Путін розповів Трампу про ситуацію в зоні СВО, де, як зазначив помічник лідера РФ, російські війська тіснять супротивника. Також, за словами, Ушакова, Путін сказав Трампу, що цілей “СВО” буде досягнуто, РФ воліла б зробити це шляхом переговорів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії заборонили месенджер Telegram — таким чином, ймовірно, намагаються створити повну “цифрову завісу”. Президент України Володимир Зеленський розповів про дві ймовірні причини заборони Telegram у РФ. 

За його словами, це було потрібно, щоб ухвалювати непопулярні рішення. 

Можливо, як повідомив очільник України, це закінчення війни в тому чи іншому форматі. Або, навпаки, ескалація війни — тоді це ще більша в них мобілізація, пояснив Зеленський. 

“Це люди з Москви та Санкт-Петербурга на фронт і (загиблі) назад у Москву і в Санкт-Петербург. Тобто великі міста, які він раніше старався обходити мобілізацією, він більше не обійде”, — зазначив Зеленський.  

Розповів президент України й про іншу версію — можливу підготовку до завершення війни. За його словами, не знаючи, якою буде реакція суспільства, у РФ можуть готуватись до того чи іншого закінчення війни. 

На його думку, це два основні сценарії. Однак, зауважив, що можуть бути інші мотивації. 




Джерело: https://t.me/tass_agency/373551
