Путін готовий до переговорів щодо завершення війни в Україні: про що заявили в Кремлі

Лідер Росії Володимир Путін провів понад 1,5-годинну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Помічник лідера РФ Юрій Ушаков розповів про результати розмови, повідомляє російське видання “ТАСС”. За словами Ушакова Трамп сказав Путіну, що угода для завершення війни в Україні вже близька.

Путін розповів Трампу про ситуацію в зоні СВО, де, як зазначив помічник лідера РФ, російські війська тіснять супротивника. Також, за словами, Ушакова, Путін сказав Трампу, що цілей “СВО” буде досягнуто, РФ воліла б зробити це шляхом переговорів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії заборонили месенджер Telegram — таким чином, ймовірно, намагаються створити повну “цифрову завісу”. Президент України Володимир Зеленський розповів про дві ймовірні причини заборони Telegram у РФ.

За його словами, це було потрібно, щоб ухвалювати непопулярні рішення.

Можливо, як повідомив очільник України, це закінчення війни в тому чи іншому форматі. Або, навпаки, ескалація війни — тоді це ще більша в них мобілізація, пояснив Зеленський.

“Це люди з Москви та Санкт-Петербурга на фронт і (загиблі) назад у Москву і в Санкт-Петербург. Тобто великі міста, які він раніше старався обходити мобілізацією, він більше не обійде”, — зазначив Зеленський.

Розповів президент України й про іншу версію — можливу підготовку до завершення війни. За його словами, не знаючи, якою буде реакція суспільства, у РФ можуть готуватись до того чи іншого закінчення війни.

На його думку, це два основні сценарії. Однак, зауважив, що можуть бути інші мотивації.



