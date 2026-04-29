Путин готов к переговорам по завершению войны в Украине: о чем заявили в Кремле

Лидер России Владимир Путин провел более 1,5-часового телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Помощник лидера РФ Юрий Ушаков рассказал о результатах разговора, сообщает российское издание "ТАСС". По словам Ушакова Трамп сказал Путину, что соглашение для завершения войны в Украине уже близко.

Путин рассказал Трампу о ситуации в зоне СВО, где, как отметил помощник лидера РФ, российские войска теснят противника. Также, по словам, Ушакова, Путин сказал Трампу, что цели "СВО" будут достигнуты, РФ предпочла бы сделать это путем переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о двух возможных причинах запрета Telegram в РФ.

По его словам, это требовалось, чтобы принимать непопулярные решения.

Возможно, как сообщил глава Украины, это окончание войны в том или ином формате. Или, напротив, эскалация войны – тогда это еще большая у них мобилизация, пояснил Зеленский.

"Это люди из Москвы и Санкт-Петербурга на фронт и (погибшие) обратно в Москву и Санкт-Петербург. То есть большие города, которые он раньше старался обходить мобилизацией, он больше не обойдет", — отметил Зеленский.

Рассказал президент Украины и о другой версии — возможной подготовке к завершению войны. По его словам, не зная, какой будет реакция общества, в РФ могут готовиться к тому или иному окончанию войны.

По его мнению, это два основных сценария. Однако заметил, что могут быть другие мотивации.



