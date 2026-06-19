Путін фізично боїться повернення своїх солдатів додому: Зеленський про причини затягування війни

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін відчуває тваринний страх перед власними військовими. Саме через це очільник Кремля панічно боїться завершення бойових дій без досягнення своїх загарбницьких цілей, яких він у підсумку так і не отримає.

Володимир Путін

Глава держави підкреслив, що без чітких і залізобетонних безпекових зобов'язань для України будь-яка пауза у бойових діях буде тимчасовою. Російський лідер прагне воювати далі, оскільки усвідомлює внутрішні загрози для свого режиму в разі повернення сотень тисяч озброєних людей у Росію.

"Безумовно, Путін боїться повернення своєї армії додому, — наголосив Володимир Зеленський, спілкуючись із представниками ЗМІ. — Тому він так боїться закінчення війни без перемоги. А перемоги не буде".

За словами Президента, диктатор відчуває фізичну загрозу від власного війська, тому за відсутності жорстких гарантій безпеки він обов'язково розпочне новий етап агресії. При цьому наступного разу під прицілом Кремля ризикують опинитися вже інші суверенні держави. Володимир Зеленський також зауважив, що головною і незмінною метою Путіна залишається реставрація радянської імперії, яка є абсолютно неможливою без контролю над нашою країною.

"Путін буде в Кремлі до смерті, — акцентував Президент, — і в нього одна ціль — це повернення Радянського Союзу. Без України це неможливо, і тому нам так непросто".

Водночас український лідер нагадав світовій спільноті про колосальну силу вітчизняного війська, яке сьогодні стримує глобальну загрозу. Він зазначив, що Україна де-факто вже трансформувалася у другу армію всередині НАТО, яка за своєю потужністю та досвідом нічим не поступається так званій "другій армії світу".

"І тому ми, саме ми, потрібні НАТО де-юре, — резюмував Володимир Зеленський. — Це вже факт, визнаний усіма лідерами".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні Москва відбиває повторну атаку БПЛА. У місті лунають вибухи, російська ППО рахує "збиття" десятками, хоча моніторингові канали пишуть про сотні БПЛА, що полетіли на Росію.