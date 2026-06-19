Путин физически боится возвращения своих солдат домой: Зеленский о причинах затягивания войны

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российский диктатор Владимир Путин испытывает животный страх перед собственными военными. Именно поэтому глава Кремля панически боится завершения боевых действий без достижения своих захватнических целей, которых он в итоге так и не получит.

Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что без четких и железобетонных обязательств безопасности для Украины любая пауза в боевых действиях будет временной. Российский лидер стремится воевать дальше, поскольку осознает внутренние угрозы своему режиму в случае возвращения сотен тысяч вооруженных людей в Россию.

"Безусловно, Путин опасается возвращения своей армии домой, — подчеркнул Владимир Зеленский, общаясь с представителями СМИ. – Поэтому он так боится окончания войны без победы. А победы не будет".

По словам Президента, диктатор испытывает физическую угрозу от собственной армии, поэтому при отсутствии жестких гарантий безопасности он обязательно приступит к новому этапу агрессии. При этом в следующий раз под прицелом Кремля рискуют оказаться уже другие суверенные государства. Владимир Зеленский также отметил, что главной и неизменной целью Путина остается реставрация советской империи, которая абсолютно невозможна без контроля над нашей страной.

"Путин будет в Кремле до смерти, – акцентировал Президент, – и у него одна цель – это возвращение Советского Союза. Без Украины это невозможно, поэтому нам так непросто".

В то же время, украинский лидер напомнил мировому сообществу о колоссальной силе отечественного войска, которое сегодня сдерживает глобальную угрозу. Он отметил, что Украина де-факто уже трансформировалась во вторую армию внутри НАТО, которая по своей мощи и опыту ничем не уступает так называемой "второй армии мира".

"И потому мы, именно мы, нужны НАТО де-юре, – резюмировал Владимир Зеленский. — Это уже факт, признанный всеми лидерами".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня Москва отражает повторную атаку БПЛА. В городе раздаются взрывы, российская ПВО считает "сбития" десятками, хотя мониторинговые каналы пишут о сотнях летевших в Россию БПЛА.