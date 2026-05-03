Путін дуже сильно боїться: чому просить допомоги у Трампа щодо України

Slava Kot
Напередодні 9 травня у Кремлі зростає напруга, а російський диктатор Володимир Путін шукає додаткові важелі впливу на Україну через США. Таку оцінку озвучив дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, коментуючи останні сигнали з Москви.
Володимир Огризко в ефірі Radio NV припустив, що пропозиція Росії щодо тимчасового перемир’я до символічної дати 9 травня може свідчити не про готовність до миру, а про внутрішні страхи Кремля. Зокрема, йдеться про можливі ризики безпеки під час масових заходів і зростання тиску з боку російських еліт.
Керівник Центру досліджень Росії вважає, що Москва намагається залучити до процесу президента США Дональда Трампа, аби той вплинув на позицію України щодо 9 травня.
Наприкінці квітня, під час телефонної розмови між Трампом та Путіним, очільник Кремля запропонував перемир’я на 9 травня на війні Росії проти України.
