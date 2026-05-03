Путін дуже сильно боїться: чому просить допомоги у Трампа щодо України

Напередодні 9 травня у Кремлі зростає напруга, а російський диктатор Володимир Путін шукає додаткові важелі впливу на Україну через США. Таку оцінку озвучив дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, коментуючи останні сигнали з Москви.

Володимир Огризко в ефірі Radio NV припустив, що пропозиція Росії щодо тимчасового перемир’я до символічної дати 9 травня може свідчити не про готовність до миру, а про внутрішні страхи Кремля. Зокрема, йдеться про можливі ризики безпеки під час масових заходів і зростання тиску з боку російських еліт.

"Ми ж розуміємо, що та вся еліта, яка є навколо нього (Путіна) і якій він всі ці роки давав можливість грабувати, заробляти й потім десь ховати ці кошти подалі від Росії. Тепер ця еліта починає думати, для чого нам втрачати те, що ми чесно вкрали. І от я думаю, в цьому зараз інтрига навколо Путіна. І тут уже Трамп йому жодним чином не допоможе", — сказав Огризко.

Керівник Центру досліджень Росії вважає, що Москва намагається залучити до процесу президента США Дональда Трампа, аби той вплинув на позицію України щодо 9 травня.

"Раніше він тупцяв ніжками й казав, що у вас нема карт. Карти, здається, з'явилися і при тому доволі козирні. І якщо сьогодні Путін боїться, щоб йому на голову не впало щось з неба 9 травня і просить Трампа втручатися, то це означає, що він зараз перебуває в катастрофічній ситуації", — додав Огризко.

Наприкінці квітня, під час телефонної розмови між Трампом та Путіним, очільник Кремля запропонував перемир’я на 9 травня на війні Росії проти України.

