Путин очень сильно боится: почему просит помощи у Трампа по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В преддверии 9 мая в Кремле растет напряжение, а российский диктатор Владимир Путин ищет дополнительные рычаги влияния на Украину через США. Такую оценку озвучил дипломат и бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, комментируя последние сигналы из Москвы.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Огрызко в эфире Radio NV предположил, что предложение России о временном перемирии к символической дате 9 мая может свидетельствовать не о готовности к миру, а о внутренних страхах Кремля. В частности, речь идет о возможных рисках безопасности во время массовых мер и росте давления со стороны российских элит.
Руководитель Центра исследований России считает, что Москва пытается вовлечь в процесс президента США Дональда Трампа, чтобы тот повлиял на позицию Украины относительно 9 мая.
В конце апреля, во время телефонного разговора между Трампом и Путиным, глава Кремля предложил перемирие на 9 мая на войне России против Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на идею Путина о перемирии на 9 мая и озвучил контрпредложение.
Также "Комментарии" писали о начале конца для Путина. Рейтинг диктатора рекордно рухнул и начались "бунты" в России.