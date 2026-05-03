Путин очень сильно боится: почему просит помощи у Трампа по Украине

В преддверии 9 мая в Кремле растет напряжение, а российский диктатор Владимир Путин ищет дополнительные рычаги влияния на Украину через США. Такую оценку озвучил дипломат и бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, комментируя последние сигналы из Москвы.

Российский диктатор Владимир Путин.

Владимир Огрызко в эфире Radio NV предположил, что предложение России о временном перемирии к символической дате 9 мая может свидетельствовать не о готовности к миру, а о внутренних страхах Кремля. В частности, речь идет о возможных рисках безопасности во время массовых мер и росте давления со стороны российских элит.

"Мы же понимаем, что вся элита, которая есть вокруг него (Путина) и которой он все эти годы давал возможность грабить, зарабатывать и потом где-то прятать эти средства подальше от России. Теперь эта элита начинает думать, зачем нам терять то, что мы честно украли. И вот я думаю, в этом сейчас интрига вокруг Путина. И тут уже Трамп ему никак не поможет", — сказал Огрызко.

Руководитель Центра исследований России считает, что Москва пытается вовлечь в процесс президента США Дональда Трампа, чтобы тот повлиял на позицию Украины относительно 9 мая.

"Раньше он топтался ножками и говорил, что у вас нет карт. Карты, кажется, появились и при этом достаточно козырные. И если сегодня Путин боится, чтобы ему на голову не упало что-то с неба 9 мая и просит Трампа вмешиваться, то это значит, что он сейчас находится в катастрофической ситуации", — добавил Огрызко.

В конце апреля, во время телефонного разговора между Трампом и Путиным, глава Кремля предложил перемирие на 9 мая на войне России против Украины.

