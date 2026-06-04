Путін досягає своєї мети: розкрито шокуючу правду про мету ударів по Києву

На початку повномасштабного вторгнення російські удари були спрямовані переважно на українську військову інфраструктуру, однак уже з другої половини 2022 року стратегія змінилася — агресор почав систематично атакувати цивільні об’єкти та мирне населення. Таку думку в інтерв’ю 24 Каналу висловив Герой України, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

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За його словами, подібні дії мають кілька цілей. Насамперед Росія намагається вплинути на внутрішні настрої українців, формуючи уявлення, що для збереження життя варто залишити країну. Йдеться про створення психологічного тиску та підриву стійкості суспільства через регулярні обстріли.

Другою важливою метою, як зазначає військовий, є спроба змусити українське суспільство чинити тиск на владу з вимогою переглянути оборонну політику та погодитися на так звані "мирні умови" Москви, які передбачають поступки територіального характеру. Таким чином Кремль прагне змінити політичні рішення України під впливом обстрілів.

Федоренко також підкреслив, що активізація атак на Київ та інші міста є не випадковою, а частиною інформаційно-психологічної кампанії. Росія використовує ці удари для просування наративу про нібито "відповідь" на дії України, намагаючись виправдати ескалацію.

Він зауважив, що в інформаційному просторі така риторика іноді знаходить відгук серед частини суспільства, особливо серед людей, які не занурені у військову тематику. Це, за словами командира, і є однією з цілей Кремля — сформувати сумніви щодо доцільності ударів по території Росії та послабити підтримку активних оборонних дій.

Водночас Федоренко наголосив, що попри інформаційний тиск і спроби впливу, Україна продовжує завдавати ударів по військових цілях противника, що є частиною законної оборони у війні.

Портал "Коментарі" вже писав, що західні союзники продовжують передавати Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot, однак постачання відбуваються невеликими обсягами, що не повністю відповідає потребам інтенсивної протиповітряної оборони. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" розповів військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.