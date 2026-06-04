Дефіцит ракет для Patriot: генсека НАТО викрили на відвертій брехні щодо України

Західні союзники продовжують передавати Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot, однак постачання відбуваються невеликими обсягами, що не повністю відповідає потребам інтенсивної протиповітряної оборони. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" розповів військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Він прокоментував заяви генсека НАТО Марка Рютте щодо регулярних поставок озброєння, уточнивши, що проблема полягає не у стабільності, а в недостатній кількості боєприпасів.

За словами експерта, ракети для Patriot часто надходять у дуже малих партіях, інколи фактично поодинці. Водночас під час масованих атак РФ Україна змушена витрачати значні ресурси для перехоплення цілей, особливо коли йдеться про швидкісні ракети.

Ступак навів приклад нещодавнього удару, під час якого Росія використала вісім ракет "Циркон". Для їхнього перехоплення, за його словами, необхідна щонайменше така ж кількість ракет-перехоплювачів, а в окремих випадках застосовується співвідношення "одна ціль — дві ракети Patriot", що ще більше збільшує витрати боєкомплекту.

Окремо експерт звернув увагу на глобальні обмеження виробництва таких ракет. Він зазначив, що, наприклад, японська компанія Mitsubishi Heavy Industries виготовляє близько 860 одиниць на рік, і цей обсяг розподіляється між різними країнами-замовниками, що створює черги на постачання.

Попри певні домовленості, завдяки яким Україні раніше вдавалося отримувати озброєння швидше за рахунок перерозподілу замовлень інших держав, ситуація ускладнюється. За словами Ступака, сучасна модель виробництва передбачає попередню оплату, і саме з фінансуванням нових партій виникають труднощі, що впливає на темпи постачання.

"Коментарі" вже писали, що у Росії різко відреагували на заяви західних політиків щодо майбутнього України в НАТО, заявивши про нібито позбавлення Москви впливу на ключові безпекові рішення. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю телеканалу RT висловив невдоволення позицією союзників України та коментарями керівництва НАТО.