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Дефицит ракет для Patriot: генсека НАТО разоблачили на откровенной лжи по отношению к Украине

Военный эксперт Иван Ступак рассказал, из-за чего системам ПВО не хватает боеприпасов для противодействия массированным атакам

4 июня 2026, 19:40
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Клименко Елена

Западные союзники продолжают передавать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако поставки происходят небольшими объемами, что не полностью отвечает потребностям интенсивной противовоздушной обороны. Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Дефицит ракет для Patriot: генсека НАТО разоблачили на откровенной лжи по отношению к Украине

Фото: из открытых источников

Он прокомментировал заявления генсека НАТО Марка Рютте по поводу регулярных поставок вооружения, уточнив, что проблема заключается не в стабильности, а в недостаточном количестве боеприпасов.  

По словам эксперта, ракеты для Patriot часто поступают в очень малых партиях, иногда фактически в одиночку. В то же время, во время массированных атак РФ Украина вынуждена тратить значительные ресурсы для перехвата целей, особенно когда речь идет о скоростных ракетах.

Ступак привел пример недавнего удара, во время которого Россия использовала восемь ракет Циркон. Для их перехвата, по его словам, необходимо по меньшей мере такое же количество ракет-перехватчиков, а в отдельных случаях применяется соотношение "одна цель — две ракеты Patriot", что еще больше увеличивает расход боекомплекта.  

Отдельно эксперт обратил внимание на глобальные ограничения производства подобных ракет. Он отметил, что, например, японская компания Mitsubishi Heavy Industries производит около 860 единиц в год, и этот объем распределяется между разными странами-заказчиками, что создает очереди на поставку.

Несмотря на некоторые договоренности, благодаря которым Украине раньше удавалось получать вооружение быстрее за счет перераспределения заказов других государств, ситуация усложняется. По словам Ступака, современная модель производства предусматривает предоплату, и именно с финансированием новых партий возникают трудности, что влияет на темпы поставок.

"Комментарии" уже писали, что в России резко отреагировали на заявления западных политиков относительно будущего Украины в НАТО, заявив о якобы лишении Москвы влияния на ключевые решения безопасности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT выразил недовольство позицией союзников Украины и комментариями руководства НАТО.



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