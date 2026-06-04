Путин достигает своей цели: раскрыта шокирующая правда о цели ударов по Киеву

В начале полномасштабного вторжения российские удары были направлены преимущественно на украинскую военную инфраструктуру, однако со второй половины 2022 года стратегия изменилась — агрессор начал систематически атаковать гражданские объекты и мирное население. Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал Герой Украины, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

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По его словам, подобные действия преследуют несколько целей. Прежде всего, Россия пытается повлиять на внутренние настроения украинцев, формируя представление, что для сохранения жизни стоит покинуть страну. Речь идет о создании психологического давления и подрыве устойчивости общества из-за регулярных обстрелов.

Вторая важная цель, как отмечает военный, — попытка заставить украинское общество оказывать давление на власть с требованием пересмотреть оборонную политику и согласиться на так называемые "мирные условия" Москвы, которые предусматривают уступки территориального характера. Таким образом, Кремль стремится изменить политические решения Украины под влиянием обстрелов.

Федоренко также подчеркнул, что активизация атак на Киев и другие города не случайна, а часть информационно-психологической кампании. Россия использует эти удары для продвижения нарратива о якобы "ответе" на действия Украины, пытаясь оправдать эскалацию.

Он отметил, что в информационном пространстве такая риторика иногда находит отклик среди части общества, особенно среди людей, не погруженных в военную тематику. Это, по словам командира, является одной из целей Кремля — сформировать сомнения в целесообразности ударов по территории России и ослабить поддержку активных оборонных действий.

В то же время Федоренко подчеркнул, что, несмотря на информационное давление и попытки влияния, Украина продолжает наносить удары по военным целям противника, что является частью законной обороны в войне.

Портал "Комментарии" уже писал , что западные союзники продолжают передавать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако поставки происходят небольшими объемами, что не полностью отвечает потребностям интенсивной противовоздушной обороны. Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.