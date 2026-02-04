Путін дав небаченого ляпаса Трампу: викрито цинічний задум Кремля

Період тимчасового "перемир’я" у ракетних ударах по українській енергетиці Росія використала для збору розвідувальної інформації. Метою ворога було завдати максимальної шкоди критичним об’єктам, щоб надовго вивести їх з ладу. Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів капітан 1-го рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, для підготовки ударів РФ застосовує не лише безпілотники, а й інші методи розвідки, що дозволяють оновити інформацію про українські об’єкти та сконцентрувати більше засобів для наступної атаки.

"Другою характерною особливістю цих ударів є використання великої кількості надзвукових та гіперзвукових ракет, які ворог вважав, що ми не зможемо збити", – зазначив Риженко.

Мета атак полягала у довготривалому виведенні з ладу енергетичної інфраструктури. Раніше Росія вже завдавала ударів, проте українські енергетики швидко відновлювали роботу об’єктів. Нині ворог намагався збільшити ефект, використовуючи нові типи озброєння та масований характер атак.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію утриматися від ударів по українській енергетиці, особливо під час сильних морозів, проте ці заклики не зупинили агресора. Після чергових атак українська сторона передала відповідні докази у Вашингтон.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що очікує реакції США та особисто Дональда Трампа на порушення Росією так званого "енергетичного перемир’я", запропонованого американською стороною. За його словами, Москва мала б утриматися від ударів під час морозів та дипломатичних контактів, проте натомість завдала нових масованих атак на критичну інфраструктуру.

