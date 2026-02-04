Путин дал невиданную оплеуху Трампу: разоблачен циничный замысел Кремля

Период временного "перемирия" в ракетных ударах по украинской энергетике Россия использовала для сбора разведывательной информации. Целью врага было нанести максимальный ущерб критическим объектам, чтобы надолго вывести их из строя. Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

По его словам, для подготовки ударов РФ применяет не только беспилотники, но и другие методы разведки, позволяющие обновить информацию об украинских объектах и сконцентрировать больше средств для последующей атаки.

"Вторая характерная особенность этих ударов — использование большого количества сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, которые враг считал, что мы не сможем сбить", — отметил Рыженко.

Цель атак заключалась в долгосрочном выведении из строя энергетической инфраструктуры. Ранее Россия уже наносила удары, однако украинские энергетики быстро возобновляли работу объектов. В настоящее время враг пытался увеличить эффект, используя новые типы вооружения и массированный характер атак.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию воздержаться от ударов по украинской энергетике, особенно в сильные морозы, однако эти призывы не остановили агрессора. После очередных атак украинская сторона передала доказательства в Вашингтон.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ожидает реакции США и лично Дональда Трампа в нарушение Россией так называемого "энергетического перемирия", предложенного американской стороной. По его словам, Москва должна воздержаться от ударов во время морозов и дипломатических контактов, однако нанесла новые массированные атаки на критическую инфраструктуру.

российский Белгород оказался под массированным ракетным ударом, в результате которого пострадала местная энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, отметив, что существуют серьезные повреждения на ключевых объектах.