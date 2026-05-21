Путін дав чіткий сигнал: озвучено шокуючий момент з атаками РФ на Закарпаття

Масовані атаки Росії останніх тижнів засвідчили: загроза з повітря тепер стосується не лише прифронтових чи центральних областей, а й регіонів, які тривалий час вважалися відносно безпечними. Одним із найрезонансніших випадків став політ ворожих безпілотників до Закарпаття — області, яка від початку повномасштабного вторгнення майже не зазнавала ударів. Ситуацію прокоментував Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, певний подив викликає те, що польоти дронів над Закарпаттям почали фіксувати саме після зміни політичного керівництва в Угорщині. Ігнат припустив, що таким чином Росія могла намагатися продемонструвати власні можливості та психологічно вплинути на регіон, який до цього майже не стикався з повітряними атаками.

Представник Повітряних сил пояснив, що російська армія постійно змінює тактику застосування безпілотників. В окремих випадках українська ППО успішно знищує більшість цілей ще на підльоті, однак інколи частині дронів вдається прориватися навіть у західні області, зокрема до Львова чи Закарпаття.

Ігнат також навів приклад із власного досвіду чергування, коли спостерігав за пересуванням ворожого дрона та очікував його знищення силами авіації або ППО. Проте погодні умови та маневри безпілотника значно ускладнили перехоплення.

“Тут треба розбиратися, я не можу зараз говорити, що це був саме за дрон, але таке буває і не раз, коли дрону вдається уникати збиття. Ось той самий політ на вертольоті довів те, що можна обстрілювати довго один дрон, ганятися з ним, а він пірнає просто у хмару, і його не видно”, — розповів Ігнат.

