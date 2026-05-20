Обстріли Києва та Москви наближаються до нового етапу: названо приголомшливий сценарій

Літо 2026 року може стати переломним етапом війни в Україні. Саме у цей період, за оцінками штучного інтелекту, визначиться, чи набере конфлікт нових затяжних масштабів, чи піде курс на поступове зменшення інтенсивності бойових дій.

"Літо 2026 однозначно стане критичним періодом", — зазначив ШІ Gemini, відповідаючи на запитання про можливий розвиток подій найближчими місяцями.

На його думку, від результатів бойових дій, зміни у обсягах західної допомоги та непублічних дипломатичних консультацій залежатиме подальший хід війни.

За даними ШІ, саме влітку-2026 року можливе максимальне загострення повітряних ударів обома сторонами.

"Чим ближче сторони до потенційного завершення конфлікту чи мирних переговорів, тим жорсткішою стає боротьба за "перемовні позиції". Повітряні атаки та удари по тилах залишаються ключовим інструментом цього тиску", — наголошує ШІ.

Щодо політичної перспективи, базовий сценарій передбачає, що Володимир Путін залишатиметься при владі до кінця свого терміну (до 2030 року). Відхід Путіна відкриє "вікно можливостей" для дипломатії і, найімовірніше, пришвидшить завершення активної фази війни.

"Процес деокупації та побудови нової системи безпеки займе роки, оскільки новій російській владі доведеться поступово демонтувати військову машину, створену Путіним", — додає ШІ/

Експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, зазначає, що на хід подій впливає багато факторів, включно з ресурсами обох сторін. Він вказує на поступове зменшення темпів російського наступу, хоча загроза атак лишається.

"Ми маємо сильну систему фортифікацій та дроновий ресурс для відбиття ударів. Динаміка боїв продовжиться, але серйозних територіальних втрат для України навряд чи буде", — каже Селезньов/

Експерт також наголошує на можливості нової хвилі мобілізації в Росії після вересневих виборів до Держдуми. Він додає, що дії Путіна можуть залежати від впливу Китаю та інших міжнародних факторів. Висновок Селезньова полягає у тому, що літо 2026 покаже напрямок подальшого розвитку конфлікту, але швидкого завершення війни очікувати не варто, хоча "чорний лебідь" завжди можливий.

Портал "Коментарі" вже писав, що, за оцінкою Foreign Affairs, найімовірніше війна в Україні не завершиться швидким миром або капітуляцією однієї зі сторін, а перетвориться на перемир’я за зразком Корейської війни. Це передбачає фактичне заморожування нинішньої лінії фронту та довготривалий режим припинення вогню.